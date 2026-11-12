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Danas se pripremite za pljuskove i olujne udare vjetra

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Objavljeno prije 29 minuta

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra.Upozorenje je izdato za danas od 12 sati do sutra do 09 sati, za područje cijele Bosne i Hercegovine, očekuju se udari vjetra brzine od 60 do 80 km/h, čak i do 90 km/h, a preovladavati će pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom noći više padavina na području Hercegovine.

Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a dnevna od 16 do 22 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 18 stepeni,pišu Vijesti

Iz Svjetske meteorološke organizacije se preporučuje da građani poduzimaju mjere opreza i da redovno prate najnovije vremenske prognoze i upozorenja nadležnih službi.

Mogući su poremećaji u svakodnevnim aktivnostima, poteškoće u saobraćaju, oštećenja objekata te lomljenje grana i obaranje stabala.

Bitno je izbjegavati boravak na otvorenom u blizini drveća, nestabilnih konstrukcija i drugih predmeta koje vjetar može odnijeti.


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