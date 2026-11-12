Danas se pripremite za pljuskove i olujne udare vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra.Upozorenje je izdato za danas od 12 sati do sutra do 09 sati, za područje cijele Bosne i Hercegovine, očekuju se udari vjetra brzine od 60 do 80 km/h, čak i do 90 km/h, a preovladavati će pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom noći više padavina na području Hercegovine.

Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a dnevna od 16 do 22 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 18 stepeni,pišu Vijesti

Iz Svjetske meteorološke organizacije se preporučuje da građani poduzimaju mjere opreza i da redovno prate najnovije vremenske prognoze i upozorenja nadležnih službi.

Mogući su poremećaji u svakodnevnim aktivnostima, poteškoće u saobraćaju, oštećenja objekata te lomljenje grana i obaranje stabala.

Bitno je izbjegavati boravak na otvorenom u blizini drveća, nestabilnih konstrukcija i drugih predmeta koje vjetar može odnijeti.

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