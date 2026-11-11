Zmajevi u Štokholmu obaraju rekord stadiona, evo koliko će biti ljudi na utakmici

Tamo se navodi da je za utakmicu prodano svih 52.000 ulaznica, što znači da će rekord stadiona Strawberry Arena u Štokholmu biti oboren.

Dosadašnji rekord posjećenosti na ovom stadionu kada igra švedska reprezentacija iznosi 50.150 gledalaca, a postavljen je u oktobru prošle godine na utakmici protiv Švicarske.

Predstojeći duel Švedske i BiH gledat će više ljudi nego što je do sada bio slučaj na ovom stadionu, s obzirom da je UEFA dozvolila korištenje navijačkih tribina bez stolica, što će povećati kapacitet,pišu Vijesti

Susret Švedske i Bosne i Hercegovine igra se u subotu, 14. novembra, od 20:45 sati.

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