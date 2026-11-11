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U akciji POSKOK-a 15 uhapšenih, oduzeto oko 150 kg droge

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Objavljeno prije 2 sata

U okviru današnje policijske akcije usmjerene na razbijanje dvije organizovane kriminalne grupe uhapšeno je ukupno 15 osoba, od čega 13 na području Zeničko-dobojskog kantona, a dvije na području Kantona Sarajevo.

Kako su Vijesti.ba jutros pisale, među uhapšenima su Muharem Smajlović zvani Ćelo, Edib Džedžibeg i Selma Bogučanin, supruga Amela Bogučanina. Prema nezvaničnim informacijama, među privedenima je i Ajdin Ribo.

Tokom današnjih aktivnosti policija je zaplijenila više od 100.000 KM u gotovini, devet putničkih automobila, motocikl, oružje, kao i opremu koja se koristi za vaganje opojnih droga.

Kada je riječ o rezultatima dosadašnje istrage, ukupno je oduzeto oko 150 kilograma opojnih droga te 83 litre ulja koje je bilo namijenjeno za upotrebu u proizvodnji amfetamina.

Uhapšene osobe bit će predate u prostorije Federalne uprave policije, gdje će biti nastavljeno njihovo ispitivanje,piše Vijesti

Pojedini osumnjičeni i ranije su bili predmet policijskih aktivnosti. Smajlović i Bogučanin odranije su poznati policiji, dok su Edib Džedžibeg i Amel Bogučanin zajedno uhapšeni i tokom akcije „Hornet“ 2022. godine.

Akcija se realizuje pod nadzorom Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH, a dvije kriminalne grupe sumnjiče se za organizovani kriminal povezan s proizvodnjom i prometom opojnih droga, kao i pranjem novca.


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