Izrael bombardovao bolnicu u Gazi i ubio najmanje pet Palestinaca, 20 povrijeđeno

Uprkos primirju, izraelska vojska izvela je zračni napad na bolnicu “Nasser” u Khan Younisu na jugu Pojasa Gaze, u kojem je ubijeno najmanje pet Palestinaca, dok je 20 osoba povrijeđeno.Prema riječima zvaničnika Civilne odbrane, projektil je pogodio zgradu u kojoj se nalaze hirurška odjeljenja i jedinice intenzivne njege. Među ubijenima je, prema dostupnim informacijama, i jedan hirurg,piše Avaz

Direktor bolnice izjavio je da su teško oštećena odjeljenja intenzivne njege i hirurgije, a na snimcima objavljenim nakon napada vide se dim i velika razaranja.

Izraelska vojska još se nije oglasila o napadu. Pojedini lokalni aktivisti tvrde da je meta mogao biti visoki zvaničnik Hamasa, koji se navodno skrivao u bolnici.

Napadi na Gazu nastavljeni su uprkos primirju postignutom u oktobru prošle godine. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, od tada je ubijeno više od 1.600 ljudi.

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