Narandžasti alarm za cijelu BiH: Izdate hitne preporuke građanima

.,lokalno i do 90 km/h i da je očekivana količina padavina u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni iznosi od 40 do 80 l/m2, te da jakim udarima vjetra i kišnim padavinama može biti pogođeno i područje Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo upozorava sva pravna i fizička lica da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od jakog vjetra i kišnih padavina.

Riječ je o pripremi adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene jake udare vjetra i kišne padavine, jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od jakih udara vjetra, te kišnih padavina, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

“Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće jake udare vjetra, te kišne padavine i na području svojih općina.

Također, apelujemo na pravna lica koje izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogle pasti s krovova objekata, građevinskih skela i sl. i time ugroziti sigurnost prolaznika, kao i sugrađanima da na svojim balkonima i druge otvorene prostore ne ostavljaju predmete koji bi mogli uslijed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja”, navode iz KUCZ,pišu Vijesti

Napominju navedene subjekte da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

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