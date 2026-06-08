Ove namirnice i pića ne biste trebali konzumirati zajedno s magnezijem

Iako se može uzimati u bilo koje doba dana, neke namirnice i pića mogu smanjiti njegovu apsorpciju u organizmu.

Hrana bogata vlaknima, poput integralnih žitarica, voća, povrća i mahunarki, važan je dio uravnotežene ishrane. Međutim, kada se konzumira istovremeno s dodacima magnezija, može otežati njegovu apsorpciju jer ubrzava prolazak kroz probavni sistem.

Sličan učinak imaju i namirnice koje sadrže veće količine fitinske kiseline. Ovaj spoj prisutan je u cjelovitim žitaricama, grahu, leći, orašastim plodovima i sjemenkama. Fitinska kiselina može se vezati za magnezij u probavnom sistemu i tako smanjiti količinu minerala koju tijelo može iskoristiti.

Određeno povrće i orašasti plodovi bogati su oksalatima, spojevima koji također mogu otežati apsorpciju minerala. Među takvim namirnicama izdvajaju se špinat, listovi cikle, rabarbara i bademi. Zbog toga je preporučljivo izbjegavati njihovu konzumaciju neposredno prije uzimanja dodataka magnezija.

Na apsorpciju magnezija mogu utjecati i alkoholna te kofeinska pića. Alkohol može smanjiti sposobnost organizma da iskoristi magnezij, dok istovremeno povećava njegovo izlučivanje putem urina. Slično djeluje i prekomjeran unos kofeina, zbog čega se preporučuje umjerenost prilikom konzumacije kafe, energetskih i drugih napitaka koji sadrže kofein.

Gazirana pića također nisu najbolji izbor uz dodatke magnezija. Sastojci koje sadrže mogu otežati apsorpciju ovog minerala, ali i drugih važnih nutrijenata poput kalcija. Dugotrajna i prekomjerna konzumacija gaziranih napitaka može negativno utjecati na zdravlje kostiju i smanjiti iskorištavanje važnih minerala u organizmu.

Kako biste osigurali što bolju apsorpciju magnezija, preporučuje se da dodatke ishrani uzimate odvojeno od navedenih namirnica i pića te da se pridržavate uravnotežene i raznovrsne ishrane. Time ćete organizmu omogućiti da što učinkovitije iskoristi ovaj važan mineral.

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