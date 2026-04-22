Ovih pet namirnica nikada ne biste trebali zamrzavati: Gube na okusu i teksturi

Ipak, važno je znati koje namirnice je bolje izbjegavati smjestiti u zamrzivač, jer gube na okusu i teksturi.

Evo koje vrste hrane nikada ne biste smjeli staviti u zamrzivač, kako biste sačuvali njihov najbolji kvalitet.

Ostatke pržene ili pohovane hrane, poput pečenog pileta ili pohovanih tikvica, mnogi smatraju pogodnima za zamrzavanje. Međutim, to je često pogrešan izbor. Nakon odmrzavanja, takva hrana obično postane gnjecava i masna, jer se vlaga i ulje ne raspoređuju ravnomjerno. Iako industrijski proizvodi poput pomfrita mogu podnijeti niske temperature, domaće verzije vrlo brzo gube hrskavost i postaju neprivlačne za konzumaciju.

Jedna od čestih grešaka je zamrzavanje kuhanih jaja. Nažalost, bjelance postane gumeno, tvrdo i vodenasto nakon odmrzavanja, što ih čini gotovo neprikladnima za jelo. Žumanca se mogu zamrznuti, ali tek nakon što se pomiješaju s malo soli ili šećera, kako bi se spriječila promjena u njihovoj teksturi. Dakle, tvrdo kuhana jaja nisu dobra opcija za zamrzavanje, posebno ako ih planirate koristiti u svom izvornom obliku.

Povrće poput krastavaca, zelene salate, paradajza ili tikvica, koji sadrže visok udio vode, nije pogodno za zamrzavanje. Nakon odmrzavanja, ovo povrće postaje kašasto i gubi svoju hrskavost, što ih čini neprikladnim za svježe salate ili druga jela u kojima je tekstura važna. Ako planirate koristiti ovo povrće za kuhanje, poput pripreme supa, soseva ili smoothieja, zamrzavanje može biti prihvatljivo.

Iako je zamrzavanje jogurta moguće, njegova tekstura se znatno mijenja nakon odmrzavanja – postaje vodenasta i zrnasta, što ga čini neprivlačnim za konzumaciju. Slično važi i za pavlaku, koja nakon što se zamrzne, često postane zrnasta ili se odvoji, što čini da nije pogodna za šlag ili svježe deserte. Pavlaku je bolje koristiti u kuhanju ili pripremi soseva, gdje promjena teksture nije problem.

Mekani sirevi poput brieja, fete i krem sira mogu izgubiti na kvaliteti nakon zamrzavanja. Naime, oni postaju vodenasti i gubi se njihov bogatiji ukus. Iako je sigurno zamrznuti mekani sir, njegova tekstura će se znatno pogoršati, zbog čega je najbolje zamrznuti ga samo ako ga planirate koristiti u kuhanju, na primjer u sosovima, a ne za konzumaciju u svježem obliku.

Ukoliko se ipak odlučite zamrznuti neku od ovih namirnica, važno je da prije zamrzavanja provjerite datum roka trajanja. Hranu kojoj je prošao rok trajanja nikako ne bi trebalo zamrzavati, jer to može povećati rizik od trovanja hranom. Također, kod odmrzavanja, preporučuje se da hranu premjestite u frižider, umjesto da je izlažete naglim temperaturnim promjenama. Time ćete smanjiti rizik od razvoja bakterija i sačuvati sigurnost hrane. Stoga, birajte pažljivo koje namirnice stavljate u zamrzivač, kako biste uživali u hrskavoj teksturi i punom ukusu svježih namirnica.

