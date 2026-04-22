Kako na najlakši način “napuniti” organizam vitaminom D?

Mnogi to pripisuju proljetnom umoru, ali istina je da su vaše “unutrašnje baterije” vjerovatno ispražnjene. Dugi zimski mjeseci provedeni u zatvorenom iscrpili su zalihe, a tijelo sada traži takozvani “vitamin sunca” kako bi se ponovo pokrenulo.

Taj osjećaj neće nestati sam od sebe – važno je prepoznati signale koje vam tijelo šalje prije nego što hronični umor postane ozbiljan problem, piše Krstarica.

Zima nas je mjesecima držala bez dovoljno sunčeve svjetlosti, pa je proizvodnja vitamina D bila smanjena. S dolaskom proljeća, nedostatak ovog vitamina dolazi do izražaja i može se osjetiti kroz svakodnevni umor.

Zbog toga ste često pospani, osjećate težinu u nogama i nemate energije ni za osnovne obaveze. Umjesto da posegnete za još jednom šoljicom kafe, pokušajte promijeniti ishranu.

Organizmu su sada potrebne namirnice poput lososa, sardina ili skuše – ribe bogate vitaminom D koje mogu pomoći da povratite energiju.

Koji su simptomi nedostatka vitamina D?

Tijelo šalje jasne signale, ali ih često pripisujemo stresu.

Stalni umor, bolovi u kostima i slabost mišića prvi su znakovi koje ne treba ignorisati.

Ako primijetite pojačano opadanje kose ili češće prehlade, moguće je da problem nije samo promjena vremena.

Kako nizak nivo vitamina D utiče na organizam?

Dugotrajan nedostatak može dovesti do problema s kostima i slabljenja imuniteta. Istraživanja pokazuju da normalizacija nivoa vitamina D može pomoći u smanjenju hroničnog umora.

Bez dovoljno ovog vitamina, tijelo teže apsorbuje kalcij, što može uzrokovati bolove u zglobovima i mišićima. Uporni bolovi u leđima mogu biti jedan od znakova da organizmu nedostaje vitamin D.

Važno je ne forsirati tijelo napornim treninzima dok se problem ne riješi, jer umor nije znak lijenosti, već upozorenje organizma.

Kako nadoknaditi vitamin D?

Nekoliko jednostavnih koraka može pomoći:

Boravite na otvorenom najmanje 30 minuta dnevno, po mogućnosti u vrijeme najjače dnevne svjetlosti

Uključite u ishranu jaja, punomasne mliječne proizvode i gljive

Suplemente uzimajte uz obrok koji sadrži zdrave masti radi bolje apsorpcije

Pratite simptome i po potrebi se obratite ljekaru

Najbolje je uraditi krvnu analizu kako biste tačno znali stanje vitamina D u organizmu. Ako postoji manjak, ljekar će preporučiti odgovarajuću terapiju.

Koje namirnice su bogate vitaminom D?

Najviše ga ima u masnoj ribi poput lososa i skuše, ali i u goveđoj jetri, siru, obogaćenim žitaricama i žumancima.

Koliko je potrebno boraviti na suncu?

Dovoljno je izložiti lice i ruke suncu 15 do 20 minuta dnevno, idealno u jutarnjim satima.

Da li je proljetni umor uvijek znak nedostatka vitamina D?

Ne nužno, ali je jedan od najčešćih uzroka. Hronični umor često se ublažava tek kada se uz stručni nadzor koriguje nivo ovog vitamina, prenosi n1.

