Jedete li sardine? Evo zašto biste trebali početi već danas

Ove male ribe, nazvane po italijanskom ostrvu Sardiniji, predstavljaju pravu riznicu omega-3 masnih kiselina, vitamina i minerala, što ih čini idealnim saveznikom u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Nutritivna bomba iz konzerve: Zašto su sardine ključne za zdravlje srca i kostiju

Sardine su stoljećima prisutne u ishrani mediteranskih naroda, a njihova popularnost raste zahvaljujući činjenici da se hrane isključivo planktonom. To ih svrstava među najsigurnije ribe za konzumaciju jer ne akumuliraju visoke nivoe žive poput većih predatora.

Iako su svježe sardine lako kvarljive, njihova dostupnost u konzerviranom obliku čini ih praktičnim i dugotrajnim izvorom važnih nutrijenata. Ipak, uprkos svim prednostima, osobe s bubrežnim problemima ili gihtom trebale bi biti oprezne zbog prisustva mokraćne kiseline i visokog sadržaja soli u prerađenim varijantama.

Ključni sastojci za snažan organizam

Sardine se često preporučuju trudnicama i starijim osobama zbog specifičnog sastava koji direktno utiče na razvoj i održavanje koštane mase te jačanje imunološkog sistema.

Omega-3 masne kiseline: Zahvaljujući snažnim protuupalnim svojstvima, smanjuju rizik od krvnih ugrušaka, snižavaju krvni pritisak i štite srce.

Vitamini B12 i D: Sardine su odličan izvor vitamina B12, koji daje energiju i štiti kardiovaskularni sistem, dok je vitamin D neophodan za zdravlje kostiju tokom cijelog života.

Alternativni izvor kalcija: Za osobe intolerantne na laktozu ili alergične na mliječne proizvode, sardine su odličan izvor kalcija.

Minerali i proteini: Sadrže niacin, željezo, kalij, magnezij, cink i fosfor, uz visokokvalitetne proteine neophodne za izgradnju mišića i stvaranje antitijela.

Kako odabrati najbolje sardine?

Prilikom kupovine važno je obratiti pažnju na medij u kojem se riba nalazi, kao i na vizuelne karakteristike ako imate priliku kupiti svježu ribu.

Savjeti za kupovinu:

Konzervirane sardine: Stručnjaci preporučuju one pakirane u maslinovom ulju umjesto u sojinom. Ako želite smanjiti unos masti, verzija u vodi je najbolja opcija. Obavezno provjerite rok trajanja.

Svježe sardine: Kvalitetna svježa riba prepoznaje se po svježem mirisu, sjajnoj koži, bistrim očima i čvrstoj teksturi mesa.

