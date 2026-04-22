BIZnews

Nove cijene goriva u BiH: Dizel jeftiniji iz dana u dan

15.5K  
Objavljeno prije 1 sat

Na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine bilježi se blagi, ali kontinuirani pad cijena dizela, koji traje još od 15. aprila ove godine.

Prema posljednjim podacima, prosječna maloprodajna cijena dizela na dan 22. april godine niža je za 0,02 KM po litri u odnosu na prethodni dan. Time se cijena dizela vratila na nivo od 8. aprila, što potvrđuje trend postepenog smirivanja tržišta, saopćeno je u srijedu iz Federalnog ministarstva trgovine FBiH.

S druge strane, prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 iznosi 2,93 KM po litru i nije se mijenjala od 17. aprila, zadržavajući stabilan nivo u odnosu na prethodne dane.

Federalno ministarstvo trgovine nastavlja svakodnevno pratiti kretanja cijena naftnih derivata putem svojih sistema te će i dalje pravovremeno informirati javnost o svim relevantnim promjenama na tržištu, saopćeno je iz Ministarstva.

Dodaje se da blagi pad cijena dizela predstavlja pozitivan signal u kontekstu stabilizacije tržišta, uz nastavak aktivnosti usmjerenih na zaštitu potrošača i očuvanje tržišne ravnoteže.

U Federaciji BiH još uvijek je na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litri derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litri derivata.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh