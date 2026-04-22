Nove cijene goriva u BiH: Dizel jeftiniji iz dana u dan

Prema posljednjim podacima, prosječna maloprodajna cijena dizela na dan 22. april godine niža je za 0,02 KM po litri u odnosu na prethodni dan. Time se cijena dizela vratila na nivo od 8. aprila, što potvrđuje trend postepenog smirivanja tržišta, saopćeno je u srijedu iz Federalnog ministarstva trgovine FBiH.

S druge strane, prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 iznosi 2,93 KM po litru i nije se mijenjala od 17. aprila, zadržavajući stabilan nivo u odnosu na prethodne dane.

Federalno ministarstvo trgovine nastavlja svakodnevno pratiti kretanja cijena naftnih derivata putem svojih sistema te će i dalje pravovremeno informirati javnost o svim relevantnim promjenama na tržištu, saopćeno je iz Ministarstva.

Dodaje se da blagi pad cijena dizela predstavlja pozitivan signal u kontekstu stabilizacije tržišta, uz nastavak aktivnosti usmjerenih na zaštitu potrošača i očuvanje tržišne ravnoteže.

U Federaciji BiH još uvijek je na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litri derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litri derivata.

