Mrkva kakvu još niste probali: Slatko-slani hit

Nikada više nećete gledati mrkvu na isti način nakon što napravite ovaj recept za pečenu mrkvu i jabuke.Rakija ga podiže na nivo vaskršnje, božićne ili generalno večernje zabave, ali ovaj jednostavni recept za glaziranu mrkvu bio bi jednako dobrodošao i radnim i neradnim danima.

Sastojci:

2 kašike maslinovog ulja

6 – 8 velikih ili običnih mrkvi, oguljenih i narezanih po dužini te ponovno na komade od 7 do 10 cm

1 veliki žuti luk, prerezan na pola, a zatim narezan na velike trakice

1/2 šoljice soka od narandže3 srednje kisele jabuke, očišćene od sjemenki i narezane na kriške

1/4 šoljice čistog javorovog sirupa, po mogućnosti svijetlo jantarne boje

1/4 šoljice rakije

svježe začinsko bilje, za ukras (po želji)

Priprema:

Zagrijte rernu na 175 stepeni Celzijusa. Lagano premažite veliku plitku posudu za pečenje maslinovim uljem. Stavite sa strane. (Ako je premala, upotrijebite dvije odvojene posude za pečenje.)

U zdjeli pomiješajte mrkvu i luk sa sokom od narandže, uljem, solju, biberom i rakijom. Dobro premažite. Stavite mrkvu i luk u posudu za pečenje.

Pecite nepokriveno 30 do 35 minuta, premazujući tokom pečenja. Izvadite iz rerne i pažljivo dodajte jabuke, utiskujući ih u mrkvu. Prelijte javorovim sirupom. (Možete koristiti med umjesto javorovog sirupa.)

Vratite mrkvu i jabuke u rernu i nastavite peći još 20 minuta ili dok ne postanu zlatnosmeđe i lagano hrskave po ivicama. Po želji začinite s još soli i bibera. Ukrasite nasjeckanim svježim začinskim biljem prije posluživanja.

Poslužite. Mrkvu čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi u frižideru i podgrijte u mikrovalnoj rerni.

Facebook komentari