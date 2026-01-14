Jedan trik zbog kojeg su palačinke uvijek savršene

Kad smjesu za palačinke ostavite da odstoji u frižideru barem pola sata, zapravo dajete sastojcima vremena da se prožmu. Brašno upije tekućinu, gluten se opusti, a mjehurići zraka ravnomjerno se rasporede. Tako dobijete mekše palačinke koje se neće trgati niti lijepiti za tavu.

Odlaganje smjese u frižideru također usporava prekomjerni razvoj glutena, što sprječava gumenu teksturu i čini palačinke nježnijima i ukusnijima.

Kad odmah krenete s pečenjem, smjesa može biti previše živa – neravnomjerno gusta i puna zračnih džepova. Nakon 30 minuta do dva sata u frižideru, smjesa se stabilizira, lijepo se razliva po tavi, ne puca i peče se ravnomjerno. Ako smjesu ostavite preko noći, prije pečenja izvadite je iz frižidera barem 10 minuta ranije da se malo ugrije i razradi. Ako vam smjesa postane previše gusta, jednostavno dodajte kašiku-dvije mlijeka.

Pripremite smjesu navečer i ostavite je u frižideru preko noći. Ujutro ćete imati savršeno spremnu bazu za palačinke bez puno muke, prenosi Avaz.

