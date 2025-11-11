Konzumacija ove četiri namirnice pomaže zdravlju mozga i poboljšava pamćenje

Način ishrane igra značajnu ulogu u očuvanju zdravlja mozga. Određene namirnice mogu direktno podržati pamćenje, koncentraciju i pažnju. Gljive i alge posebno su korisne za mozak, dok orašasti plodovi i mliječni proizvodi također doprinose boljem funkcionisanju kognitivnih funkcija.

Svježe voće pomaže u održavanju sposobnosti orijentacije u prostoru i vremenu, dok povrće ima manji, ali i dalje važan učinak na rad mozga.

Uključivanje ovih namirnica u svakodnevnu prehranu može poboljšati koncentraciju, pamćenje i opće kognitivne sposobnosti, posebno kod starijih osoba koje već imaju hronične zdravstvene probleme. Iako sama ishrana ne može potpuno spriječiti kognitivne smetnje, njen redovan unos može značajno doprinijeti očuvanju mentalnih funkcija i kvaliteti života u starijoj dobi.

Ono što jedemo utiče ne samo na tijelo, već i na um, što čini pravilnu ishranu ključnim faktorom za očuvanje zdravlja mozga, prenosi Klix.

Facebook komentari