Dnevni horoskopza 6 decembar 2025.

OVAN

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine kaže da vam danas sve ide sporije nego što biste voleli, ali to vam zapravo pomaže da sredite sitnice koje ste stalno gurali sa strane. U ljubavi budite nežniji nego inače, partner će to ceniti. Slobodni Ovnovi bi mogli da nalete na zanimljivu osobu na sasvim običnom mestu. Finansije držite pod kontrolom, a energija raste kako se bliži veče.

BIK

Danas vas sve malo usporava, pa računajte na pomeranja obaveza. U ljubavi se najviše ceni praktična podrška, zato uradite nešto konkretno za partnera. Slobodnima na suptilan način ukazuje pažnju. Na poslu otvorite oči sa papirologijom. Energija je stabilna, ali stomak vam je osetlji. Izbegavajte tešku hranu.

BLIZANCI

Dan vam je pun poruka, poziva i informacija koje treba da posložite. Ne rasipajte se na više strana. U vezama izbegnite sarkazam, vaša reč danas ima jači ton. Slobodnima lepo ide flert, posebno onlajn. Što se finansija tiče, bilo bi dobro da se malo obuzdate u trošenju. Uveče vam prija lagana šetnja da se isključite.

RAK

Osećate potrebu da sredite prostor oko sebe, to vam sada baš prija. Partner više ceni male, nežne gestove pažnje od velikih reči. Slobodne Rakovie će mučiti nostalgija za bivšim, ali dobro razmislite pre nego što se javite. Na poslu budite posvećeni planiranju. Energija vam je slabija, vodite računa o stomaku i odmoru.

LAV

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine kaže da su sve oči danas uprte u vas, hteli vi to ili ne. U ljubavi budite iskreni, bez drame, to vam ne ide u prilog. Slobodnim Lavovima lepe prilike dolaze preko društvenih dešavanja. Na poslu blistate, ali ne preterujte u dokazivanju. Energija je jaka, ali lako pregorite, zato uveče usporite.

DEVICA

Danas vam najviše prijaju mir i fokus. U ljubavi se suzdržite od kritikovanja partnera zbog sitnica, mogao bi to pogrešno da shvati. Slobodne Device imaju šansu da upoznaju nekoga ko im intelektualno odgovara. Posao ide rutinski, ali vaša preciznost sprečava tuđe greške. Energija vam je prosečna, a stomak osetljiv.

VAGA

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine kaže da je današnji dan pun ljudi, poziva i druženja. U ljubavi partner ceni vaš trud da ulepšate atmosferu. Slobodne Vage lako privlače pažnju, posebno na kulturnim događajima. Na poslu ste odličan posrednik u tuđim raspravama. Pijte više vode zbog osetljivog urinarnog sistema.

ŠKORPIJA

Danas imate jasnu sliku šta želite i spremni ste da to sprovedete. U ljubavi vam prija dublji razgovor i iskrenost. Slobodne Škorpije osećaju privlačnost prema nekome iz okruženja. Na poslu vas očekuju pregovori, a vaša moć prosuđivanje je presudna. Nervi su vam osetljivi, potrebna vam je kratka, intenzivna fizička aktivnost.

STRELAC

Naglašena je potreba ta proširivanjem znanja, putovanjem, razgovorima sa ljudima iz drugih sredina… U ljubavi vam odgovara sloboda, zato ne pritiskajte ni partnera ni sebe. Slobodne očekuje lep, ali prolazan susret tokom puta ili predavanja. Energija vam je visoka, ali varira, zato izbegavajte tešku hranu i alkohol.

JARAC

Fokus vam je na finansijama i praktičnim stvarima. Ukoliko ste u vezi, važno je da postignete dogovor oko zajedničkih obaveza ili budžetu. Slobodne Jarčeve bi mogla da privuče osoba koja je starija ili statusno stabilna. Na poslu ste zapaženi. Zglobovi i kosti zahtevaju pažnju, pa se čuvajte hladnoće,piše Mondo

VODOLIJA

Na poslu vam stiže više obaveza, ali jedna zanimljiva prilika vam podiže motivaciju. U vezi su moguće sitne ljubomore, ali sve brzo prolazi ako ne produbljujete raspravu. Slobodni se premišljaju između flerta i tihe želje za nečim ozbiljnijim. Osetljiv vam je krvni pritisak, pa izbegavajte previše kofeina.

RIBE

Dnevni horoskop za 6. decembar 2025. godine kaže da su na poslu mogući mali zastoji zbog tuđih propusta, što vas može izbaciti iz ritma. Ako ste u vezi, partner ima potrebu za pažnjom, više nego inače. Slobodni se vraćaju jednoj ideji o bivšoj simpatiji, ali nisu sigurni šta zapravo žele. Moguće su blage alergijske reakcije, pa obratite pažnju na ishranu i kozmetiku.

