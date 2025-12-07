Rupa duboka oko dva metra “progutala” parkirane automobile

Dio jedne ulice u centralnom vijetnamskom gradu Da Nangu u srijedu poslijepodne iznenada se urušio, stvarajući veliku rupu koja je „progutala“ dva parkirana automobila. Do incidenta je došlo u okrugu An Hai, gdje su lokalne vlasti odmah uputile hitne službe nakon što se površinski sloj ceste srušio u blizini raskrsnice.

Rupa, duboka oko dva metra, formirala se uz metalnu ogradu aktivnog gradilišta, u vrijeme kada grad bilježi obilne padavine. Kako bi se spriječile dodatne štete i osiguralo područje, na teren su poslani bageri i spasilačka oprema, a oštećena vozila su izvučena iz urušene zone. Cijeli dio ulice je zatvoren za saobraćaj radi zaštite javne sigurnosti tokom istrage,piše Avaz

Uprkos dramatičnom prizoru, lokalni zvaničnici su potvrdili da u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.

