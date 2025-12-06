Oštećen zaštitni oklop nuklearne elektrane u Černobilu, UN tvrdi da je izgubio “primarnu sigurnosnu funkciju”

Agencija Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju saopćila je da je zaštitni oklop černobilske nuklearne elektrane postao disfunkcionalan zbog štete koju su prouzrokovali dronovi, za što Ukrajina optužuje Rusiju.

Ovaj oklop, poznat kao Sigurnosna arka (New Safe Confinement – “Arka”), postavljen je nakon katastrofe u Černobilu iz 1986. godine kako bi spriječio širenje radijacije.

Prošle sedmice iz Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), UN-ove specijalizirane organizacije, objavljeno je da je konstrukcija oklopa oštećena tokom napada dronom u februaru ove godine. Direktor Rafael Grosi (Rafael Grossi) istakao je da je oklop izgubio svoju ključnu sigurnosnu ulogu, iako nisu primijećena trajna oštećenja nosive strukture niti sistema za nadzor. Prema njegovim riječima, neke popravke su već izvršene, ali je potreban sveobuhvatan zahvat kako bi se zaustavilo dalje propadanje i garantovala dugoročna nuklearna sigurnost.

UN su 14. februara obavijestile ukrajinske vlasti da je dronom s visokoeksplozivnom bojevom glavom pogođen prostor elektrane, što je izazvalo požar i oštetilo oklop u blizini reaktora broj četiri — istog onog reaktora koji je uništen u katastrofi 1986. godine. Ukrajina navodi da je napad izvršila Rusija, dok Moskva negira umiješanost.

U izvještajima UN-a iz februara navedeno je da su nivoi radijacije ostali stabilni i u granicama normale te da nije bilo naznaka njenog povećanja.Katastrofa iz 1986. godine prouzrokovala je masovno širenje radijacije širom Evrope, primoravši tadašnje sovjetske vlasti da sa velikim brojem ljudi i opreme odgovore na nesreću. Posljednji operativni reaktor černobilske elektrane isključen je prije 25 godina.

Elektranu i okolno područje ruske snage su okupirale mjesec dana nakon početka agresije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, prenijela je agencija Reuters,pišu Avaz

