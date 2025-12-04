Svaštara

Liježu im pare na račun: Ova tri znaka obogatit će se do 11. decembra

Objavljeno prije 26 minuta

Do 11. decembra, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Strijelčevi, Ovnovi i Ribe imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 11. decembra astrološki aspekti nagovještavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

STRIJELAC

Sezona Strijelca im donosi talas optimizma i brze, spontano dobre događaje. Mogu da dobiju neki simpatičan poklon, povoljan ishod situacije ili neočekivan dobitak na igrama na sreću.

OVAN

Sunčeva energija im otvara vrata sitnih pobjeda. Dobro je vrijeme za druženja, male dobitke u simboličnom smislu, priliku da im se posreći u svakodnevnim stvarima.

RIBE

Ribe imaju naglašenu sreću, tako da su mogući dobici na lutriji. Neko može da im pomogne, ponudi uslugu ili će im se nešto riješiti brže i lakše nego što očekuju, piše informer.


