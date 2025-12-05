Hrvatska: Rekao da ide po slatkiše pa se vratio s oružjem i ubio trudnicu

Josip nije živio s njima, službena adresa mu je bila u Piškorovcu. No, umjesto sa slatkišima, Josip se u kuću vratio s vatrenim oružjem, pucao u nesretnu ženu i teško je ranio. Netom poslije je ispred kuće upucao i njezinu trudnu sestru Vanesu O. (28), majku troje djece.

Obje su žene s teškim, po život opasnim tjelesnim povredama prebačene u čakovečku bolnicu, gdje je Vanesa (28) podlegla povredama, a sestra joj se, u trenutku pisanja ovoga teksta, još borila za život.

Nakon zlodjela koje je počinio, Josip Oršuš automobilom je otišao u samo koji kilometar udaljenu Sloveniju, gdje je policija jučer tokom dana automobil i pronašla u blizini mjesta Raskrižje.

Za ubicom je u obje države pokrenuta intenzivna policijska potraga, raspisane su portjernice, a iz PU međimurske su upozorili građane “da je počinilac naoružan vatrenim oružjem” i apeliraju da, imaju li saznanja o njegovu kretanju, odmah to, mogu i anonimno, dojave policiji.

Josip Oršuš otprije je dobro poznat međimurskim policajcima, prije ovog je zločina, za koji je ministar Davor Božinović rekao da “teško može biti bilo šta osim femicida”, evidentiran za 35 kaznenih djela.

Zbog jednoga se od njih, krađe, dan prije nego što je počinio femicid i teško ranio partnericu, trebao javiti u Remetinec na izdržavanje kazne, a u ponedjeljak je trebao doći pred sudiju izvršenja zbog saobraćajne nesreće.

Oršuš je s Merimom bio u vezi od 2001., a da joj je suprug bio nasilan, pokazuje i događaj iz jula ove godine kada su, piše Hina, socijalni radnici zaprimili prijavu nasilja u porodici, majci i djeci osigurali smještaj prvo u jednoj, potom zbog rizika da će je suprug pronaći u drugoj sigurnoj kući, koju je uskoro potom samoinicijativno napustila,pišu Vijesti

Jutarnji saznaje da je Oršuš bio prijavljen i za prijetnje nevjenčanoj supruzi, ali ih je nadležno Državno tužilaštvo odbacilo, a par je uskoro izgladio odnos da bi Oršuš u četvrtak pokušao ubiti Merimu te je ubio njezinu sestru. Šta je tačno tog kobnog dana prethodilo tom bezumnom činu, policija će utvrditi daljnjim kriminalističkim istraživanjem.

