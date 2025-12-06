Recept za savršenu posnu sarmu: Svi će se oduševiti i tražiti još

Ako mislite da ne može da dočara taj ukus, varate se. Posna sarma je kraljica zimske trpeze i vrlo rado ćete je spremati tokom ovih dana, pošto je recept više nego jednostavan.

Sastojci za posnu sarmu:

1 glavica kiselog kupusa

2 glavice crnog luka

100 g riže

1 mrkva

1 šaka ribljih iznutrica

1 kašika mljevene paprike

1 šolja mljevenih oraha

malo brašna

lovorov list

so, biber

Priprema posne sarme:

Listove kupusa prvo isperite od soli i rasola pod mlazom vode i potrudite se da lijepo uklonite žile sa sredine listova.

Crni luk sitno isjeckajte, kao i oljuštenu mrkvu i zajedno propržite na ulju u tiganju. Posolite i ubacite nabubrelu rižu koji ste potopili u vodi prethodne noći i još malo kratko propržite. Ubacite i iznutrice, dodajte papriku i začine, promiješajte i sklonite sa ringle. Kad se prohladi, dodajte mljevenih oraha pa promiješajte.

Na svaki list kupusa stavljajte po kašiku nadjeva, pa uvijajte sarme. Na dno šerpe sa malo debljim dnom sipajte malo ulja pa stavite jedan list kupusa i redajte sarme. Između sarmi stavljajte po nekoliko lista lovora.

Nalijte toplom vodom, pa kuvajte na tihoj vatri dok kupus ne omekša. Biće potrebno oko sat i po ili dva, a po potrebi dolivajte vodu.

Sarma će biti ukusnija ako pred kraj kuhanja stavite u zagrijanu rernu da se zapeče i tako dobije zlatkastu boju. Posna sarma je spremna za konzumaciju, prenosi Ona.rs.

