Najbolji kolač s džemom koji je osvojio sve!

Jednostavan, sočan i neodoljivo ukusan – ovaj kolač s džemom osvaja na prvi zalogaj.

Spaja savršen biskvit s blagom voćnom notom i kremom od pudinga koja ga čini posebno laganim. Priprema je brza i bez komplikacija, a rezultat je desert koji svi traže ponovo.

Sastojci za biskvit:

3 jaja

150 g šećera

1 kesica vanilin šećera

100 ml ulja

120 ml mlijeka

4 kašike džema

200 g brašna

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli



Sastojci za kremu:

1 l mlijeka

3 pudinga od vanilije

6 kašika šećera

4–5 kašika džema

100 g maslaca ili margarina

po želji: vanilin šećer ili limunova korica

Priprema ovog kolača garantuje sočan, mirisan i savršeno kremast desert koji će oduševiti sve. 🍰💛

