Hrana i piće

Najbolji kolač s džemom koji je osvojio sve!

6.9K  
Objavljeno prije 53 minute

Jednostavan, sočan i neodoljivo ukusan – ovaj kolač s džemom osvaja na prvi zalogaj.

Jednostavan, sočan i neodoljivo ukusan – ovaj kolač s džemom osvaja na prvi zalogaj.
Spaja savršen biskvit s blagom voćnom notom i kremom od pudinga koja ga čini posebno laganim. Priprema je brza i bez komplikacija, a rezultat je desert koji svi traže ponovo.

CIJELI RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:



Sastojci za biskvit:

3 jaja

150 g šećera

1 kesica vanilin šećera

100 ml ulja

120 ml mlijeka

4 kašike džema

200 g brašna

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

Sastojci za kremu:

1 l mlijeka

3 pudinga od vanilije

6 kašika šećera

4–5 kašika džema

100 g maslaca ili margarina

po želji: vanilin šećer ili limunova korica

Priprema ovog kolača garantuje sočan, mirisan i savršeno kremast desert koji će oduševiti sve. 🍰💛


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh