Najbolji kolač s džemom koji je osvojio sve!

Jednostavan, sočan i neodoljivo ukusan – ovaj kolač s džemom osvaja na prvi zalogaj.
Spaja savršen biskvit s blagom voćnom notom i kremom od pudinga koja ga čini posebno laganim. Priprema je brza i bez komplikacija, a rezultat je desert koji svi traže ponovo.
CIJELI RECEPT POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Sastojci za biskvit:
3 jaja
150 g šećera
1 kesica vanilin šećera
100 ml ulja
120 ml mlijeka
4 kašike džema
200 g brašna
1 kesica praška za pecivo
prstohvat soli
Sastojci za kremu:
1 l mlijeka
3 pudinga od vanilije
6 kašika šećera
4–5 kašika džema
100 g maslaca ili margarina
po želji: vanilin šećer ili limunova korica
Priprema ovog kolača garantuje sočan, mirisan i savršeno kremast desert koji će oduševiti sve. 🍰💛