Ove 2 namirnice suzbijaju upale

Praćenje antiinflamatorne dijete donosi brojne zdravstvene koristi, od smanjenja rizika od razvoja hroničnih bolesti poput srčanih oboljenja, do ublažavanja simptoma ako se već nosite s njima, pa čak i potencijalnog usporavanja procesa starenja. Iako postoji mnogo antiinflamatornih namirnica koje možete birati, nutricionisti posebno ističu dvije.

1. Špinat

Špinat je prava zvijezda! Prema Christa Brown, MS, RDN, LD, nutricionistkinji iz New Jerseya, ovo je superhrana bogata vitaminima, vlaknima i hranjivim tvarima, a istraživanja su povezala špinat s mnogim zdravstvenim prednostima.

“Postoje snažne povezanosti s poboljšanjem nivoa šećera u krvi, smanjenjem rizika od dijabetesa za 26%,” kaže Brown. “Takođe, samo pola šoljice kuhanog špinata dnevno može poboljšati kognitivne funkcije kod starijih osoba za 11 godina. Uz to, istraživanja su pokazala da konzumiranje jedne šoljice lisnatog povrća dnevno smanjuje biomarkere povezane s kolorektalnim rakom.”

Špinat se može konzumirati topao ili hladan, ali Brown preporučuje sirovi špinat zbog njegovih zdravstvenih prednosti. “Sirovi špinat—svjež, smrznut ili konzerviran – pruža najviši nivo luteina, antioksidansa koji smanjuje upale povezane s kognitivnim padom, kardiovaskularnim zdravljem i rakom.”

2. Nar

Nar je mali, ali moćan saveznik u podršci vašem tijelu u borbi protiv upala. Prema Mascha Davis, MPH, RDN, registrovanoj nutricionistkinji i autorici knjige Jedite svoje vitamine, sjemenke nara sadrže elagitannine – bioaktivne polifenole koji imaju antiinflamatorne efekte na ćelije u tijelu.

Davis posebno voli nar zbog dodatnih benefita koje pruža, osim antiinflamatornih svojstava—i zato što male količine mogu donijeti velike koristi. “Sjemenke nara bogate su vlaknima—oko 4 grama po pola šoljice—što je korisno za zdravlje probave. Osim toga, sadrže antioksidanse i polifenole koji mogu podržati zdravlje srca, poboljšati cirkulaciju krvi i čak poboljšati zdravlje kože.”

Da biste iskoristili ove koristi, Davis preporučuje konzumiranje oko pola šoljice sjemenki nara dnevno – ali čak i manje količine su korisne, ako baš ne uživate u ovom voću.

Za maksimalne koristi, birajte sjemenke umjesto soka. Pola šoljice sjemenki sadrži 7 grama vlakana, dok sok od nara sadrži samo 0,2 grama. Sjemenke takođe sadrže više vitamina C, snažnog antioksidansa.

