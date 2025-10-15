Dijetetičari: Žene starije od 50 godina treba češće da jedu pet namirnica

Dijetetičarka Erin Palinski-Wade objašnjava da upravo taj pad ubrzava gubitak mišića i gustine kostiju. Ipak, ishrana bogata proteinima može pomoći u očuvanju snage i vitalnosti, naročito kada se kombinuje s redovnom fizičkom aktivnošću, prenosi Index.

Prema preporukama nutricionista, ovo su namirnice koje bi žene starije od 50 godina trebalo češće da konzumiraju.

Losos

Masna riba poput lososa pruža visokokvalitetne proteine i omega-3 masne kiseline koje doprinose zdravlju srca.

“Losos osigurava visokokvalitetne proteine za očuvanje mišića, kao i omega-3 masne kiseline koje podržavaju zdravlje srca i mogu smanjiti upale“, objašnjava dijetetičarka Ana Reisdorf za EatingWell. Osim toga, bogat je vitaminom D, koji doprinosi čvrstini kostiju i smanjuje rizik od preloma, prenosi Klix.

Grčki jogurt

Grčki jogurt je odličan izvor proteina i kalcijuma, a sadrži i probiotike koji podržavaju zdravlje crijeva.

“To je namirnica koja istovremeno jača i kosti i mišiće, ali i održava ravnotežu crijevne mikroflore”, kaže Reisdorf. Preporučuje se izbor varijanti obogaćenih vitaminom D, jer to pomaže boljoj apsorpciji kalcijuma.

Leća

Leća je hranljiva i bogata biljnim proteinima, a lako se uklapa u različita jela.

“Pored proteina, leća sadrži i željezo i vlakna koja pomažu u održavanju energije i stabilnog nivoa šećera u krvi”, objašnjava dijetetičarka i nutricionistkinja Jane Leverich. Ova namirnica doprinosi zdravoj probavi i pomaže u održavanju zdrave telesne težine.

Piletina

Piletina je klasičan izvor nemasnih proteina koji pomaže u očuvanju mišićne mase. Palinski Wade ističe da redovan unos piletine, uz fizičku aktivnost, može pomoći u sprječavanju gojenja povezanog s hormonskim promjenama. Kombinacija nemasnog mesa i kretanja podržava zdrav metabolizam i ravnotežu tjelesne mase.

Sveži sir

Svježi sir sadrži mnogo proteina, a malo kalorija i masti, što ga čini idealnim izborom za žene nakon pedesete.

“Svježi sir je koncentrisan izvor visokokvalitetnih proteina, ali s nižim udjelom ugljikohidrata, što ga čini pogodnim i za osobe sa inzulinskom rezistencijom”, navodi dijetetičarka Lisa Andrews. Redovna konzumacija može pomoći u očuvanju zdravlja srca i stabilnom nivou šećera u krvi.

