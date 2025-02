Šta se događa s našim tijelom ako svaki dan konzumiramo naranče?

Dijetetičarka Alyssa Pacheco je za Eating Well otkrila što se događa s našim tijelom ako svaki ili gotovo svaki dan jedemo naranče te podijelila najpoznatije zdravstvene dobrobiti koje se povezuju uz konzumaciju ovog voća.

Naranče su bogate vitaminom C, folatom i antioksidansima, koji jačaju imunološki sustav i pomažu tijelu u borbi protiv infekcija. Sadrže i flavonoide, posebno hesperidin, koji ima antimikrobna, antioksidativna i imunostimulirajuća svojstva.

“Vitamin C je snažan antioksidans koji može ojačati vaš imunitet i smanjiti oksidativni stres,” ističe dijetetičarka i dodaje da jedna srednja naranča sadrži 92 posto preporučene dnevne vrijednosti (DV) vitamina C i 12 posto folata, ključnih mikronutrijenata za funkciju imunoloških stanica.

Koža bi mogla brže zacjeljivati

Dodavanje konzumiranja naranče u dnevnu rutinu njege kože moglo bi imati dugoročne koristi. Dijetetičarka tvrdi da je “vitamin C ključan za sintezu kolagena i zacjeljivanje rana, posebno kod dekubitusa”, kaže Pacheco.

Kolagen, koji koži daje strukturu i elastičnost, ovisi o vitaminu C. Konzumacija hrane bogate vitaminom C tijekom zacjeljivanja rana pomaže u nadoknadi iscrpljenih zaliha ovog vitamina zbog upalnog procesa, prenosi Eating Well.

Redovita probava

Iako sok od naranče sadrži vitamine, kalorije i prirodne šećere, nedostaje mu vlakana, zato je najbolji način konzumacije naranče taj da ih jedemo. Jedna srednja naranča sadrži tri grama vlakana, što je otprilike deset posto preporučenog dnevnog unosa, prenosi Index.

Voda i topiva vlakna u citrusima mogu olakšati probavu i pomoći kod zatvora. Studija je pokazala da citrusno voće, kao i jabuke i bobičasto voće, povećava prisutnost korisnih bakterija Bifidobacterium u probavnom traktu, poboljšavajući zdravlje crijeva.



Smanjenje rizika od srčanih bolesti

Srčane bolesti vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu, a prehrana ima važnu ulogu u njihovoj prevenciji. Više od polovice vlakana u narančama su topiva vlakna, koja pomažu smanjiti razinu kolesterola, jednog od rizičnih faktora za bolesti srca. Osim toga, flavonoidi iz naranči pomažu u poboljšanju metabolizma lipida, smanjenju upala i regulaciji krvnog tlaka.

Jesu li naranče sigurne za sve?

Iako redovita konzumacija naranči donosi brojne zdravstvene prednosti, postoje i određeni rizici, osobito ako imate refluks kiseline ili povećan rizik od raka kože. “Naranče su kiselije, pa osobe s refluksom ili žgaravicom mogu osjetiti pojačane simptome nakon njihove konzumacije”, objašnjava Pacheco. Sličan učinak mogu imati i limuni, grejp i rajčice.

