MUP RS-a zabranio Hordama zla gostovanje u Banjoj Luci

Borac je sa sedam bodova drugoplasirani tim na tabeli, dok Sarajevo s četiri boda zauzima sedmu poziciju

U nedjelju se u Banjoj Luci igra jedan od dva velika derbija 4. kola WWin lige Bosne i Hercegovine, a Sarajevo će gostovati ekipi Borca.

Loše vijesti uoči ove utakmice saznao je klub s Koševa, koji neće imati podršku svojih navijača na gostovanju u gradu na Vrbasu.

Naime, Horde zla su noćas objavile da im je iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a poručeno da zbog izvođenja radova na južnoj tribini nije moguć njihov organizovan dolazak na utakmicu.

– Na osnovu odluke Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a zbog izvođenja radova na južnoj tribini stadiona u Banjoj Luci koja je predviđena za gostujuće navijače, Horde zla neće organizovano putovati niti prisustvovati utakmici Borac – Sarajevo, koja se igra u nedjelju, 25. augusta u 18:45 sati – poručile su najvatrenije pristalice FK Sarajevo.

Podsjećamo, Sarajevo je prošle sedmice upisalo prvi trijumf u novoj sezoni, pobijedivši Posušje s 2:1 na Koševu, a Borac je dosad na učinku od dvije pobjede i jednog remija.

Derbi u Banjoj Luci igra se u nedjelju od 18:45 sati.

