Vlast potcjenjuje bunt prijevoznika: U pripremi blokade sa 6.500 kamiona na više od 145 lokacija širom BiH

Nekoliko dana dijeli Bosnu i Hercegovinu od izlaska prijevoznika na najmasovniji protest do sada, te snažnog udara na lance snabdijevanja koji bi, u ovisnosti koliko blokade budu trajale, mogao uzrokovati nestašice različitih proizvoda u bh. gradovima.Poseban plan

Kako saznaje „Avaz“, Upravni odbor Konzorcijuma Logistika BiH u nedjelju bi trebao donijeti konačnu odluku o modelu protesta od lokalnih zajednica do granica, u kojima će učestvovati najmanje 6.500 kamiona, te veliki broj putničkih i kombi vozila. U svakoj lokalnoj zajednici priprema se poseban plan, a prema trenutno dostupnim informacijama blokadama će biti obuhvaćeno više od 145 cesta, raskrsnica i kružnih tokova, te prilazi prema 24 carinska terminala u BiH. Sve počinje 1. septembra u šest sati i trajat će do ispunjenja zahtjeva.

– Koordinatori Plenuma će u svakoj lokalnoj zajednici stupiti u kontakt s policijskim stanicama, gradonačelnicima i načelnicima, kako bi objasnili razloge i prezentovali model protesta. Odgađanja nema – kazao je koordinator konzorcijuma Velibor Peulić.

Dok bh. vlasti potcjenjuju posljedice ovakve reakcije prijevoznika, koji već danima najavljuju proteste po „francuskom modelu na bh. način“, predstavnici konzorcijuma dobili su poziv iz Evropske komisije na sastanak 26. avgusta. Ipak, najavljuju da od protesta neće odustati, a na naš upit hoće li, kao u slučaju poljoprivrednika, u svojim namjerama biti spriječeni, odgovaraju: „Mi ne idemo s traktorima“.

Kao razloge za protest navode nerad vlasti, uprkos poznatim zahtjevima i obećanjima da će oni biti ispunjeni.

Nezakonita hapšenja

– Država nije zaustavila nezakonita hapšenja vozača, iako su ministri Edin Forto i Elmedin Konaković obećali djelovanje. Ministar Forto nije realizirao nijedan od 17 dogovorenih zaključaka, uključujući izmjenu Pravilnika o licenciranju. Sektor transporta je oštećen za 243 miliona KM nezakonitim obavezama u proteklim godinama. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je prenijelo suverenitet države u tehničkim standardima na druge države. Umjesto rješenja, formiraju se nove radne grupe, dok pojedini službenici prijete i ucjenjuju prevoznike. Ministarstvo vanjskih poslova nije riješilo bilateralne probleme sa susjednim državama – navodi se u jednom od niza dopisa koji su posljednjih dana upućeni na adrese nadležnih institucija.

“Ovo je borba za sve nas”

Podsjetimo, najavljene masovne proteste prijevoznici vide kao posljednji pokušaj spašavanja domaće industrije transporta i 47.000 radnih mjesta u njoj. Od institucija BiH očekuju realizaciju svih dogovorenih tačaka, od ukidanja diskriminacije na prostoru EU, smanjenja troškova akciza na gorivo i putarine, do skraćivanja zadržavanja na granicama,piše Avaz

– Pozivamo Vas na podršku, jer ovo je borba i za sve nas – da ostanemo, da punimo budžet na dobrobit svake lokalne zajednice. U našim firmama rade vaše komšije, prijatelji i rodbina. Zato vas pozivamo da, po ugledu na sve razvijene zemlje, odbranimo pravo na rad – navode iz konzorcijuma u poruci.

