Alkaraz napravio haos na US Openu: Iz bizarnog razloga osudio organizatore

Objavljeno prije 1 sat

Odmah po dolasku na teren, negodovao je zbog postavljenih kamera

Posljednji Grend slem sezone uskoro počinje, a najbolji teniseri svijeta imaju završne pripreme pred start US Opena – turnira na kojem mnogi žele do pehara i priliku da godinu završe na najbolji mogući način.

Od samog dolaska u Sjedinjene Američke Države, pažnja javnosti ne silazi s Novaka Đokovića, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera – trojice vodećih favorita. Njihovi treninzi su najposjećeniji, posebno oni najboljeg tenisera svih vremena, koji juri jednu od posljednjih prilika da osvoji 25. Grend slem titulu u karijeri.

Međutim, Karlos Alkaraz je nedavno imao neugodnu situaciju tokom treninga. Odmah po dolasku na teren, negodovao je zbog postavljenih kamera, pokazujući da mu smetaju i pozvao organizatore da reaguju.

Razlog koji je naveo jeste da protivnici mogu gledati njegovu igru i slušati taktiku koju u tom trenutku sprema sa svojim timom.


