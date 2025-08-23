Top parfemi za sve znakove: Pronađite svoj

Mnogim damama izbor parfema može biti prilično zahtjevan poduhvat. Za početak, sam parfem je veoma lična stvar te postaje i vaš zaštitni znak, a ne možete znati pravi miris odabranog parfema sve dok ga ne nanesete na kožu.

S druge strane, potrebno je uzeti u obzir i cijenu omiljene bočice. Pa, kako odabrati onaj koji vam najbolje pristaje uz tako mnogo opcija na tržištu? Jedan od načina je da ga birate i prema svom horoskopskom znaku.

Ovan

Snažnoj i samopouzdanoj osobi, kao što ste vi, potreban je parfem koji će u potpunosti oslikavati vašu vatrenu energiju. Jedna od najboljih opcija, koju se usuđujemo da vam predložimo, jeste parfem koji sadrži drvenaste note ili note ćilibara. Nešto što je veoma odvažno, a veoma pristupačno, kao što ste i vi sami. Koji je to parfem? Stella McCartney – “Stella”.

Bik

Tako stabilna i pouzdana osoba poput vas, koju je zaista i više nego odlično imati za prijatelja, izdvaja se iz mase samom svojom pojavom. Oštar, prizemljen miris definitivno vas drži uravnoteženo (i pomaže vam da mirišete fenomenalno), bez obzira na sve što vam život donosi. Za vas je idealna opcija Givenchy – “Irresistible Eau de Parfum”.

Blizanci

Blizanci su poznati i po tome što imaju tendenciju za različitim interesima koji se neprestano mijenjaju. Puni ste ideja te upijate sve što se oko vas dešava, poput spužve. Kompleksan i slojevit miris – onaj koji se mijenja kako se parfem sliježe – uvijek će stimulisati vaš brzi um. Jedna od najboljih opcija za Blizance? Guerlain – “Mitsouko”.

Rak

Kao jedini znak zodijaka koji biste najradije “privili na ranu”, Rakovima je potreban jednako pristupačan (čitajte: nepretenciozan) parfem. Nešto toplo i jednostavno, s notama vanilije ili ruže, može se nositi 365 dana u godini, u bilo kojoj prilici i u bilo kojem okruženju. Jedan od takvih parmena je Lancome – “Hypnose”.

Lav

Činjenica: Lavice se izdvajaju iz mase, gdje god da se nađu. Odvažan i nezaboravan miris, poput pikantnog mošusa, zadržat će se mnogo duže nakon što napustite prostoriju i ostavite utisak (na najbolji načina). Parfem kojem bi Lavice trebalo da kažu: “Da”, jeste Armani – “Si”.

Djevica

Drage Djevice, mnogo ste više od svoje tihe spoljašnjosti. S tom smirenošću dolazi bogatstvo znanja koje bi se moglo izraziti jednako složenim mirisom koji balansira stare i nove note (razmislite o neočekivanim kombinacijama, poput kože i breskve), a koji odražava vašu slojevitost. Coco – “Mademoiselle” je baš jedan takav parfem.

Vaga

Drage Vage, već i ptice na grani znaju koliko ste šarmantne i opuštene, a to konstantno privlači ljude u vašu blizinu. Lagan i razigran miris, koji je začinjen slatkastim notama, najbolje oslikava vašu ljupku, privlačnu prirodu. Prada – “Candy Kiss”, sasvim je sigurno jedan od najboljih izbora za vas.

Škorpija

Bez obzira na to da li je u pitanju posao ili ljubav, Škorpije uvijek i svemu pristupaju veoma intenzivno i jako strastveno. Snažne note pačulija odgovaraju vašoj toplini i zanosnoj prirodi, a pronaći ćete ih u brojnim parfemima, od kojih se u potpunosti izdvaja Gucci – “Guilty Eau de Parfum Intense Pour Femme”.

Strijelac

Dame rođene u ovom znaku poznate su po svojoj spontanosti i odličnom smislu za humor. Uvijek su spremne za dobar provod (i obično su one te koje su srce svake zabave). Mirisne note koje vam u potpunosti odgovaraju i oslikavaju vašu ličnost su note citrusa – osvježavaju sva čula i djeluju poput daška svježeg zraka (sigurno se pronalazite u ovome, zar ne?). Ako želite mirisni “zaštitni znak”, birajte ga u vidu parfema Valentino – “Voce Viva Eau de Parfum”.

Jarac

Vjerovatno i ne postoji horoskopski znak koji je sređeniji od vas, bez obzira na to u kojoj prilici se nalazite. A kao žena koja ima istančan ukus i čvrst stav, potreban vam je miris na koji se uvijek možete osloniti da ćete mirisati svježe i prekrasno. Upravo takav i jeste Lancome – “La Vie Est Belle”.

Vodolija

Vi ste osoba koja je uvijek željna avantura te ste nezasitno radoznali oko svega što se dešava u vašem okruženju. Svježi miris, koji neodoljivo podsjeća na more i plažu, savršen je kompliment vašoj energičnoj ličnosti. Privlačan i živahan, a opet tako fleksibilan, poput dame koja ga nosi. Da, pogađate: nikada nećete pogriješiti sa parfemom Dolce & Gabbana – “Light Blue eau Intense”.

Ribe

Tople i pune saosjećanja, Ribe su ljudski ekvivalent ugodnoj toploj dekici. S tako blagom i dragom ličnošću, potreban vam je miris koji je jednako privlačan kao i vi same. Prepoznatljive cvjetne note čine vas još šarmantnijima, a pronaći ćete ih i u parfemu Tory Burch – “Absolu”.

