AI ulazi u učionice: Danska dozvolila srednjoškolcima da koriste umjetnu inteligenciju na završnom ispitu

Od 2026. godine srednjoškolci iz Danske moći će koristiti umjetnu inteligenciju na usmenom ispitu na maturi, saopćilo je nacionalno ministarstvo obrazovanja.

Dobrovoljno korištenje

Tokom tog ispita učenici će imati dozvolu da koriste AI u pripremnoj fazi za usmeni ispit.

Kada dobiju temu, svaki učenik će imati sat za pripremu, tokom kojeg će mu biti dozvoljeno da koristi sve alate, uključujući generativnu umjetnu inteligenciju, što do sada nije bilo dozvoljeno. Nakon toga polažu usmeni ispit pred ispitivačem.

Treba naglasiti da je korištenje AI pomoći dobrovoljno i stvar izbora učenika.

Razvoj digitalizacije

Još od 2008. godine Danska dozvoljava ograničenu upotrebu interneta tokom ispita, nastojeći da ohrabri razvoj digitalizacije i napretka u učenju.

– Vršimo probe da bismo našli dobru ravnotežu – objasnio je ministar Matijas Tesfaje te zaključio:

– Đaci se tako istovremeno razvijaju u analognom i digitalnom svijetu, mi ih pripremamo na najbolji mogući način za realnost poslije škole.

