RiTE Ugljevik proizveo 1.266.000 gigavat sati struje

Rudnik i termoelektrana /RiTE/ “Ugljevik” je u vrlo složenim uslovima globalne krize otežano poslovao, ali je uprkos tome u ovoj godini proizveo 1.266.000 gigavat-časova električne energije, što je ostvarenje plana veće od 99 odsto, izjavio je izvršni direktor za opšte i pravne poslove u ovom preduzeću Slobodan Marković.

“To je 29 odsto ukupne proizvodnje električne energije u elektroprivredi u Republici Srpskoj”, istakao je Marković.

Prema njegovim riječima, ova krizna godina u Evropi i svijetu je pokazala da su rudnici i termoelektrane vrlo značajni i da su to sistemi koji čine energetsku stabilnost svuda u svijetu.

“Dobru proizvodnju Termoelektrane pratili su i dobri rezultati u rudniku, gdje je iskopano 1,8 miliona tona uglja, što je 104 odsto u odnosu na plan”, naveo je Marković.

On je rekao da RiTE “Ugljevik” očekuje da će u ovoj godini ispuniti sve proizvodne planove i imati pozitivan finansijski rezultat.

“Iduće godine očekuje nas ozbiljan plan proizvodnje veći nego ove i investicije, na rudniku otvaranje novog površinskog kopa koji će ovu termoelektranu snabdijevati ugljem narednih dvadesetak godina”, najavio je Marković i dodao da je za to potrebna dodatna mehanizacija vrijedna 15 miliona KM.

Kako je istakao, kroz cijenu električne energije, pogotovo one na evropskom tržištu, ova termoelektrana ima potpunu opravdanost i njen rad u budućnosti je siguran zalog za dovoljno električne energije u Republici Srpskoj.

Izvršni direktor za proizvodnju uglja i razvoj rudnika Dragiša Vidaković rekao je novinarima da će za rad Termoelektrane biti obezbijeđena dovoljna količina uglja, navodeći da je do sada proizvedeno 1,8 miliona tona, a do kraja godine će to biti više od 1,9 miliona tona.

Rukovodilac Radne jedinice Termoelektrana Žarko Novaković je na prijemu istakao da je remont završen prije 15 dana, što je omogućilo znatno veću snagu na generatoru nego prije remonta, piše Srna.

