I američki kongresmeni slušali o razrješenju pitanja državne imovine u BiH: “To će otvoriti prostor za naše investicije”

Rasprava na Vanjskopolitičkom odboru Predstavničkog doma SAD prošle sedmice privukla je veliku pažnju zbog zapaljivih izjava Maxa Primorca iz Heritage Foundationa, no on je ostao usamljen u svojim stavovima da je BiH propala zemlja. Ipak, izjave drugih govornika se u ostale u sjeni Primorca, no riječ je o vrlo jasnim porukama i detektovanju stanja na zapadnom Balkanu.

Kit Self (Keith) smatra je Zapadni Balkan, izuzev Ukrajine, najnestabilniji region za Evropu. Smatra da su neriješeni odnosi Srbije s Kosovom pokretač regionalne nestabilnosti, što uzrokuje to da Rusija podriva EU i mogućnosti NATO-a.

Self je kazao da su u slučaju sukoba NATO saveznici Albanija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora direktno na nišanu, što bi moglo dovesti do aktiviranja člana 5 NATO Alijanse (ako je jedna zemlja napadnuta, to se smatra kao napadom na cijeli NATO i mora se organizirati kolektivna odbrana). Poručio je i da je Kosovo izloženo jer ne pripada NATO savezu.

Self smatra da se zbog hibridnog rata povećava nestabilnost regiona, a da Kina koristi svoj utjecaj i sprovodi vojne vježbe i šalje oružje Srbiji. Poručio je da Kina postiže ekonomske dogovore širom zapadnog Balkana kako bi održali svoj maligni aparat i iskoristili korupciju.

On je također dodao da je Rusija uzrok porasta tenzija u BiH i Srbiji, te poručio da Dodik koristi svoj politički kapital za kontroliranje RS i da igra na ruku Rusije prijeteći secesijom.

Poručio je da Srbija uprkos indirektnom slanju oružja Ukrajini ima odbrambene veze s Rusijom i Kinom te promoviše njihovu propagandu. Mišljenja je da se ne može okončati da se politički uticajj Moskve ne može riješiti bez rješavanja pitanja ovisnosti o ruskim energentima.

Ponovni angažman

Self je pozdravio Trampovu administraciju zbog ponovnog angažovanja na području Balkana, za koji je kazao da je često bio zapostavljen.

Vilijem Kiting (William R. Keating), najviši rangirani član Demokratske partije u Pododboru, izrazi je vjerovanje da SAD moraju da nastave da podržavaju budućnost BiH, što uključuje i Kancelariju visokog predstavnika (OHR).

On je kritikovao Trampovu administraciju zbog ukidanja sankcija Dodiku i njegovim saradnicima za koje je naveo da su pokazali malo spremnosti da promene ponašanje u RS.

Navodeći da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić godinama podrivao vladavinu prava i ojačao veze svoje zemlje s Kinom i Rusijom, rekao je pozvao državnog sekretara Marka Rubija (Marco) da radi na jačanju borbe protiv korupcije, kao i vladavine prava u Srbiji, a i da se stavi jasno do znanja Beogradu da učvršćivanje veza s Moskvom i Pekingom nije kompatibilno s proklamovanim ciljem da bude uključen u transatlantsku zajednicu.

On je izrazi uverenje da bi veći angažman SAD na Balkanu, region približio članstvu u EU i pozvao je Trampovu administraciju da uveri saveznike i partnere u regionu da će SAD nastaviti da se angažuju i biti posvećene budućnosti regiona.

Saradnik Centra za Evropu i Evroaziju na Hadson institutu Luk Kofi (Luke Coffey) rekao je da Rusija vidi Balkan kao oblast za izazivanje nestabilnosti i da dijeli transatlantski savez, dok Srbija ostaje pomagač Rusije i služi kao osnovno uporište Moskve u regionu.

– Dok Srbija povremeno naznačava balansiran vanjskopolitički pristup, realnost je da je Beograd čvrsto u ruskoj orbiti i to se neće uskoro promeniti – rekao je Kofi.

On je dodao da Kremlj koristi RS da dalje sije nestabilnost u regionu, navodeći da je Dodik, iako je uklonjen s funkcije, i dalje uticajan i da nastavlja da zagovara secesiju u čemu su ga, kako je rekao Kofi, godinama podržavali Rusija i Srbija. Također je kritikovao ukidanje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima.

Kofi je ocijenio je da je Dejtonski mirovni sporazum jedan od najvećih vanjskopolitičkih uspjeha SAD u eri poslije kraja Hladnog rata i da bi ukidanje tog sporazuma vjerovatno stvorilo dodatne nestabilnosti.

– Iako SAD nisu balkanska zemlja, svakako mogu biti balkanska sila i predsjednik Tramp bi trebalo da preduzme korake da osigura da američki nacionalni interesi tamo budu osigurani – rekao je Kofi.

Dobra pozicija

Edvard Džozef (Edward P. Joseph), predavač i Saradnik Meril centra za strateške studije pri Univerzitetu Džons Hopkins, rekao je da dok nijedan pojedinačni akter – lokalni ili međunarodni – nije potpuno odgovoran za uporne tenzije i slabosti na Zapadnom Balkanu, “jedan preduslov za stabilnost ostaje neispunjen: da Srbija prihvati zapadni poredak za region”.

On je istakao da je vrijeme za promjenu i da SAD budu čvrste u pomjeranju Beograda ka konačnom odabiru svoje strateške orijentacije, dodajući da je evroatlantski put jedini racionalan izbor za Srbiju koja, kako je naveo, ne smije postati Bjelorusija na Balkanu.

– Srećom administracije je u dobroj poziciji da navodi Beograd u tom smjeru – rekao je Džozef ukazujući na to da u Srbiji godinu dana traju protesti sa zahtjevom za odgovornost vlade zbog poslije pada nadstrešnice na novosadskoj Željezničkoj stanici u Novom Sadu, koja je rekonstruisana, kako je istakao, u okviru kineske Incijative pojas i put.

Konzervativac Maks Primorac: “BiH je propala država, zbog muslimana u Sarajevu usporena je izgradnja Južne interkonekcije”

Put ka postizanju trajne stabilnosti ide kroz Beograd, ne moljenjem vlade, već čvrstom rukom i pravim partnerstvom, rekao je Džozef, objašnjavajući da to znači da SAD ne treba da nasjednu na ruske ili srpske molbe za kupovinu vremena za izlazak iz NIS-a.

Treba pritisnuti Beograd da nacionalizuje NIS, kao i tražiti hitno zatvaranje ruskih medija RT i Sputnjika koji imaju redakcije u Srbiji, uvođenje sankcija Rusiji i zatvaranje ruskog humanitarnog centra na jugu Srbije za koji se sumnja da je mjesto za skupljanje obavještajnih podataka – rekao je Džozef.

SAD mogu da prekinu destruktivan odnos Srbije s Rusijom i Kinom rješavanjem zastoja s Kosovom, a prema njegovim riječima, “konačan odgovor nije dijalog koji vodi EU, već put ka članstvu u NATO za Prištinu i Beograd.

– Predsjednik Tramp je u dobrom položaju da iznese takvu transformativnu ponudu – rekao je Džozef i podvukao da je Trampova administracija također u dobrom položaju da sarađuje s OHR-om da razriješi ključni spor o državnoj imovini u BiH, čime će se otvoriti mogućnosti za američke investitore u toj zemlji.

