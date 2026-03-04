Tražite posao u Njemačkoj? U ovom sektoru nedostaje oko 200.000 radnika

Iako se radi o važnom stupu njemačkog gospodarstva i tržišta rada, pritisci na poduzeća i manjak radne snage sve su izraženiji.

Prema podacima Savezne agencije za rad krajem prosinca bilo je prijavljeno 119.565 otvorenih radnih mjesta u obrtništvu. No, kako brojna poduzeća ne prijavljuju sva slobodna mjesta službi za zapošljavanje, Središnji savez njemačkog obrtništva (ZDH) procjenjuje da je stvarna potreba za dodatnim radnicima znatno veća – oko 200.000, što je tek neznatno manje nego prošle godine, piše Fenix magazin.

U Münchenu se danas otvara tradicionalni Sajam obrtništva, na kojem predsjednik ZDH-a Jörg Dittrich poziva vladajuću crveno-crnu koaliciju na ubrzanje reformi i snažnije poticaje gospodarstvu.

Obrtništvo i dalje oslonac tržišta rada

Unatoč gospodarskoj stagnaciji, obrtništvo zasad ne poseže za masovnim otpuštanjima, za razliku od pojedinih velikih industrijskih sustava. Ipak, ZDH za ovu godinu predviđa pad zaposlenosti za oko 60.000 radnika. Glavni razlog tome je odlazak velikog broja obrtnika u mirovinu, ali i zatvaranje poduzeća, bilo zbog nedostatka nasljednika ili zbog sve većih administrativnih i financijskih opterećenja.

Poseban naglasak na sajmu stavljen je na privlačenje mladih u obrtnička zanimanja. Iako je slaba konjunktura donekle ublažila manjak naučnika, problem i dalje ostaje izražen. Tijekom 2025. godine u Njemačkoj je ostalo nepopunjeno 16.213 naučničkih mjesta, gotovo 2.900 manje nego godinu ranije. Unatoč tome, svako deveto mjesto za stručno osposobljavanje ostalo je upražnjeno.

Predsjednik Bavarskog obrtničkog saveza Franz Xaver Peteranderl upozorava da mnogi mladi, kao i njihovi roditelji, i dalje nedovoljno poznaju raznolike i perspektivne mogućnosti koje nudi obrtništvo. „Još uvijek je raširena prevelika orijentacija prema akademskim karijerama, što zamagljuje pogled na stvarne potrebe tržišta rada“, ističe Peteranderl.

Pritisci na male poduzetnike

ZDH navodi kako su osobito pogođena mala poduzeća s do četiri zaposlena. Sve veći broj vlasnika odustaje od poslovanja jer ne uspijevaju pronaći nasljednike ili se suočavaju s rastućim opterećenjima – od birokracije i poreza do doprinosa za socijalno osiguranje i visokih cijena energije. U takvim uvjetima sve je teže poslovati s dobiti.

Iako predsjednik ZDH-a Dittrich priznaje da je savezna vlada predvođena kancelarom Friedrichom Merzom postavila određene pozitivne impulse u gospodarskoj politici, obrtnici – kao i drugi sektori – očekuju brže i odlučnije reforme. Posebno naglašavaju potrebu za smanjenjem birokratskih prepreka, poreznog opterećenja, troškova energije i socijalnih davanja.

“Sami impulsi nisu dovoljni za dinamičan i održiv gospodarski oporavak. Ove godine očekujemo više tempa u provedbi reformi, više povjerenja u poduzetništvo i manje detaljnog državnog upravljanja i kontrole“, poručio je Dittrich.

Očekivanja od političkog vrha

U petak se u Münchenu održava tradicionalni susret čelnika vodećih gospodarskih udruga, na kojem se očekuje dolazak kancelara Merza. Uz domaćina, predstavnike obrtništva, sudjelovat će i predstavnici udruge poslodavaca, Saveza njemačke industrije te Gospodarske i industrijske komore.

Nakon početnih nada vezanih uz promjenu vlasti, u gospodarstvu je zavladalo razočaranje zbog sporog tempa reformi. Poruka obrtničkog sektora vladi je jasna: političko vodstvo mora pokazati hrabrost za temeljite strukturne promjene i odlučno ih provesti želi li osigurati dugoročnu stabilnost i konkurentnost njemačkog gospodarstva, prenosi N1.

