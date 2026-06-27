Ibrahimović odabrao najvećeg favorita SP-a: Ne vidim tko im može parirati

FRANCUSKA je na Svjetskom prvenstvu zasad ostavila možda i najuvjerljiviji dojam. Momčad Didiera Deschampsa osvojila je prvo mjesto u skupini I s maksimalnih devet bodova, uz gol-razliku 10:2, a u zadnjem je kolu uvjerljivo svladala Norvešku 4:1. Francuzi su turnir otvorili pobjedom 3:1 protiv Senegala, nakon čega su s 3:0 nadigrali Irak. Protiv Norveške, koja je također došla do nokaut-faze, slavili su 4:1, a Ousmane Dembélé postigao je hat-trick.

Impresionirali su Ibrahimovića

Takav nastup posebno je impresionirao Zlatana Ibrahimovića, bivšeg švedskog reprezentativca koji na ovom Svjetskom prvenstvu radi kao studijski analitičar američke televizijske kuće FOX Sports. Ibrahimović je Francusku označio glavnim kandidatom za naslov prvaka svijeta.

“Francuska je drugi svijet, nešto sasvim drugo. Kad igraju, kad su unutra, ne vidim nikoga tko im može parirati. Jedina šansa protivnicima protiv njih jest da se Francuzi možda opuste i malo odlutaju. Oni su glavni favoriti”, rekao je Ibrahimović u FOX-ovu studiju.

“Nitko nema takvu širinu”

Ibrahimović smatra da najveća snaga Francuske nije samo kvaliteta njezinih najvećih zvijezda, nego i širina sastava te način na koji igrači funkcioniraju zajedno. “Naravno, sve se može dogoditi jer počinje nokaut-faza i ne trebaju biti puni sebe. Ali ako pogledamo ove tri utakmice, nitko nema takvu širinu kao oni. Kompletna su momčad i mislim da sve ovisi o njima. Ako žele osvojiti i ako će tako igrati, onda će biti prvaci”, rekao je.

Francuska u momčadi ima Kyliana Mbappéa, Dembéléa, Michaela Olisea i Désiréa Douéa, a Ibrahimović je posebno naglasio koliko je teško posložiti toliko individualne kvalitete u momčad koja funkcionira kao cjelina.

“Nije lako složiti momčad s toliko zvijezda da sve funkcionira, a njih je užitak gledati. Svi dobro surađuju jedni s drugima i stvarno su sjajni. Zastrašujući su”, zaključio je Ibrahimović.

Ibrahimović je igračku karijeru završio 2023. godine nakon odlaska iz Milana, a FOX ga je angažirao za cijeli turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ovo mu je prvo Svjetsko prvenstvo u ulozi televizijskog analitičara.

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