Svaka četvrta kompanija u Crnoj Gori je iz Turske

Tursko-crnogorska trgovinska misija okupila je u Podgorici istaknute turske izvoznike i crnogorske tvrtke u potrazi za novim međunarodnim partnerstvima. Događaj je koordiniralo tursko Ministarstvo trgovine, a organiziralo Istanbulsko udruženje izvoznika feritnih i obojenih metala (İDDMİB), izvještava Mediabiro, piše eKapija.

Tursku delegaciju činilo je 13 firmi iz Istanbulske asocijacija izvoznika feritnih i neferitnih metala.

„Kada je riječ konkretno o našem sektoru, ukupan izvoz prošle godine iznosio je 31 milijardu dolara. Izvoz iz ovog sektora u Crnu Goru iznosio je oko 43 milijuna dolara. A ovi podaci pokazuju da se, posebno u ovom sektoru, trgovinska suradnja između dvije zemlje stalno povećava“, rekao je predstavnik delegacije İDDMİB-a, Durmuş Burak Özelci.

Na sastancima su predstavljeni brojni strateški sektori, uključujući građevinarstvo, sustave skela, građevinske materijale, metalne i sigurnosne proizvode, proizvodnju, energetiku, kao i druge industrije sa snažnim razvojnim potencijalom u Crnoj Gori.

Turska veleposlanica u Crnoj Gori, Ayda Ünlü, smatra da su ovakvi sastanci i platforme izuzetno važni za poboljšanje trgovinskih odnosa između dvije zemlje. Rekla je da trgovinska razmjena između dvije zemlje stalno raste i da je prošle godine iznosila 235 milijuna eura.

Napomenuo je da je dominantna gospodarska aktivnost turskih tvrtki u Crnoj Gori u građevinskom sektoru, ali da suradnja postoji i u područjima turizma, ugostiteljstva i energetike.

„Svakako postoji prostor za poboljšanje suradnje, a Crna Gora je poduzela ozbiljne korake u poboljšanju poslovnog okruženja i smanjenju birokratskih procedura, digitalizaciji administracije te donošenju seta novih zakona koji reguliraju gospodarsku aktivnost“, rekao je Gujić.

Vršiteljica dužnosti direktora Agencije za ulaganja Crne Gore, Mirjana Kojić, potvrdila je važnost suradnje s Turskom, navodeći da je ta zemlja, bez sumnje, jedan od ključnih gospodarskih partnera Crne Gore. „U posljednjih pet godina ukupni priljev izravnih stranih ulaganja premašio je 400 milijuna, uz značajan porast ulaganja iz godine u godinu. Turski investitori posebno su zainteresirani za građevinski, turistički i energetski sektor“, rekla je Kojić.

