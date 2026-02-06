Saudijska Arabija i Turska razmatraju zajedničko ulaganje u KAAN”

„Potpisujemo značajne sporazume o saradnji u obrambenoj industriji sa Saudijskom Arabijom i odlučni smo ih dodatno ojačati“, rekao je Erdogan novinarima vraćajući se u Tursku nakon posjeta Egiptu i Saudijskoj Arabiji ove sedmice.

„Štoviše, razmatra se zajedničko ulaganje sa Saudijskom Arabijom, a ovo Kaanovo ulaganje moglo bi se realizirati u bilo kojem trenutku“, dodao je.

Turska razvija borbeni avion pete generacije od 2010. godine, ali su se njezini planovi ubrzali nakon što je Ankara 2019. godine uklonjena iz američkog programa F-35, nakon kupnje ruskog sistema protivraketne odbrane S-400, što je također dovelo do sankcija američkog Kongresa.



Projekt Kaan smatra se vrlo skupim, što je potaknulo Ankaru da traži međunarodne partnere.

U junu je Indonezija potpisala ugovor o kupnji 48 borbenih aviona Kaan u vrijednosti većoj od 10 milijardi dolara. Desetogodišnji ugovor uključuje koproizvodnju određenih komponenti Kaana u Indoneziji.

Druge zemlje, uključujući Katar i Azerbajdžan , također su izrazile interes za nabavu aviona.

Kaan je svoj prvi let obavio u februaru 2024., privremeno pokretan s dva motora General Electric F110‑GE‑129, istim motorima koji se koriste na turskim borbenim avionima F‑16. Turkish Aerospace Industries (TAI), koji vodi program Kaan, razvija domaće proizvedeni motor za avion.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prošle je godine otkrio da američki Kongres blokira isporuku motora F110‑GE‑129 namijenjenih prvoj seriji aviona Kaan.

TAI ima za cilj isporučiti prvi Kaan mlažnjak turskom ratnom vazduhoplovstvu do kraja 2028., iako neki analitičari sugeriraju da bi se taj rok mogao pomaknuti na 2030. Prvih 10 borbenih aviona Kaan Block-1 planirano je za isporuku turskom ratnom vazduhoplovstvu između 2030. i 2033.

Facebook komentari