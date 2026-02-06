Atentat u Moskvi: Upucan Putinov general…

Visoki ruski vojni zvaničnik, general-pukovnik Vladimir Aleksejev upucan je danas u Moskvi.

On je hitno prevezen u bolnicu, objavili su ruski državni mediji, a prenosi Reuters.

Prema službenim vlastima Aleksejev je ranjen u stambenoj zgradi na sjeverozapadu Moskve, kada je napadnuta osoba ispalila više hitaca u Aleksejeva te se potom udaljila s mjesta napada.

Ranjeni general hitno je prevezen u jednu od moskovskih bolnica, a njegovo zdravstveno stanje zasad nije službeno objavljeno, prenose ruski mediji. Istražni odbor naveo je da je pokrenut kazneni postupak zbog pokušaja ubojstva i nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja.

Na mjestu pucnjave nalaze se istražitelji i kriminalisti koji pregledavaju snimke nadzornih kamera i ispituju svjedoke, dok traje potraga za napadačem ili više njih.

Informacija o pucnjavi brzo se proširila i ruskim i ukrajinskim Telegram kanalima.

Inače, Aleksejev obnaša dužnost zamjenika načelnika Glavne uprave Glavnog štaba Ministarstva odbrane.

On je bio jedan od visokih zvaničnika koji su poslani na pregovore s vođom plaćenika Jevgenijem Prigožinom, kada je ovaj pokrenuo kratkotrajnu pobunu u junu 2023. godine.

Njemu je ukazom predsjednika Rusije Vladimira Putina 2017. dodijeljeno najviše rusko odlikovanje – zvanje Heroja Ruske Federacije, pišu Vijesti.ba.

