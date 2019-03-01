Roditelji im oduzeli telefone, tri sestre skočile sa zgrade: Horor kakav se ne pamti trese ovu zemlju

– Kada smo stigli na mjesto događaja, potvrdili smo da su tri sestre, ćerke Četana Kumara, preminule nakon što su skočile sa zgrade…

Sestre Pakhi (12), Prači (14) i Višika (16) skočile sa balkona svog stana na devetom spratu nakon što su im roditelji oduzeli mobilne telefone. Stravična tragedija se dogodila oko 2.15 ujutru u sredu u Gaziabadu, u indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš.

Lokalni izvještaji tvrde da su njihovi vrisci bili dovoljno glasni da probude roditelje, komšije i obezbjeđenje u stambenom kompleksu porodice. Međutim, kada su roditelji uspjeli da razbiju vrata, bilo je prekasno.

– Kada smo stigli na mjesto događaja, potvrdili smo da su tri sestre, kćerke Četana Kumara, preminule nakon što su skočile sa zgrade – rekao je Atul Kumar Singh, pomoćnik komesara policije.

Televizijski izveštaji u Indiji prikazali su ijtela mladih djevojčica na zemlji ispred zgrade dok je njihova majka plakala, a šokirane komšije posmatrale su scenu. Kasnije je objavljeno da su dve sestre možda slučajno pale dok su pokušavale da zadrže treću sestru.

Sestre ostavile oproštajnu poruku

Navodno su sestre bile toliko opsednute korejskom kulturom, uključujući filmove, muziku i TV serije, da su usvojile korejska imena.

– Posljednjih nekoliko dana im je bio uskraćen pristup mobilnom telefonu, što se čini da je na njih uticalo – rekao je zamjenik komesara policije Nimiš Patel.

Policija je takođe pronašla oproštajnu poruku od osam stranica, napisanu na stranicama džepnog dnevnika. Njihov slomljeni otac, Četan Kumar, opisao je šta je pročitao.

– Rekle su: “Tata, izvini, Koreja je naš život, Koreja je naša najveća ljubav, šta god da kažeš, ne možemo je se odreći. Zato se ubijamo” – rekao je Kumar.

– Ovo ne bi trebalo da se desi nijednom roditelju ili djetetu – dodao je.

U poruci je takođe pisalo:”Pokušao si da nas distanciraš od Korejaca, ali sada znaš koliko volimo Korejce”.

Jezivi natpisi po zidovima

Snimci iz njihovog doma otkrili su natpise na zidu u devojčinoj sobi, uključujući: “Veoma sam, veoma usamljena” i “čine me slomljenom”.

Navodno je njihova zavisnost od telefona počela tokom pandemije COVID-19 i postala je toliko jaka da su odlučile da napuste školu pre dve godine.

Jedan od komšija Arun Sing, tvrdi da je bio svjedok incidenta i rekao je za NDTV da je, dok je išao na spavanje, vidio nekoga kako sejdi na balkonu spreman da skoči.

– Nisam mogao da shvatim da li je to muškarac ili žena jer sam stajao na daljinu. Pozvao sam ženu i rekao da neko pokušava da skoči i da treba nešto da preduzmem – rekao je za indijski novinski sajt.

Prema Singhovim riječima, zatim se pojavila još jedna devojka, pokušavajući da povuče osobu koja je sjedila na ogradi i uspela je u svom pokušaju. Ali samo nekoliko minuta kasnije, osoba se ponovo popela na ivicu.

– Djevojčica je došla i čvrsto zagrlila osobu koja je sjedila na ogradi. Prije nego što sam mogao da uzmem telefon i pozovem nekoga da spriječi osobu da skoči, sve tri osobe su pale sa balkona. Jedna od njih je izgledala odlučno da skoči dok su druge dvije pokušavale da je spasu, ali sve tri su pale glavom naprijed – rekao je Sing, piše espreso.

Facebook komentari