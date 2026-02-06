Sukob sve bliži? Amerikanci napuštaju IRAN

U objavi na svojoj web stranici, veleposlanstvo je poručilo građanima da pronađu plan za napuštanje Irana koji ne ovisi o američkoj vladi.

Ambasada savetuje građanima da, ukoliko ne mogu da odu iz Irana, odu na “bezbjednu lokaciju”, prenijela je Al Džazira.

Takođe je savetovano američkim državljanima da naprave zalihe hrane, vode i lijekova, kao i da prate lokalne medije.

U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi danas je pozvao na “međusobno poštovanje” uoči razgovora sa SAD-om o iranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima.

Arakchi je na X mreži napisao da Iran pristupa diplomaciji ” otvorenih očiju ” i sa sjećanjem na proteklu godinu, naglašavajući da se angažira “u dobroj vjeri i čvrsto stoji na svojim pravima”.

Facebook komentari