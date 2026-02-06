Svijet

Sukob sve bliži? Amerikanci napuštaju IRAN

Objavljeno prije 21 minuta

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Teheranu pozvalo je jutros američke građane da napuste Iran.

U objavi na svojoj web stranici, veleposlanstvo je poručilo građanima da pronađu plan za napuštanje Irana koji ne ovisi o američkoj vladi.

Ambasada savetuje građanima da, ukoliko ne mogu da odu iz Irana, odu na “bezbjednu lokaciju”, prenijela je Al Džazira.

Takođe je savetovano američkim državljanima da naprave zalihe hrane, vode i lijekova, kao i da prate lokalne medije.

U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi danas je pozvao na “međusobno poštovanje” uoči razgovora sa SAD-om o iranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima.

Arakchi je na X mreži napisao da Iran pristupa diplomaciji ” otvorenih očiju ” i sa sjećanjem na proteklu godinu, naglašavajući da se angažira “u dobroj vjeri i čvrsto stoji na svojim pravima”.


