Ne znaju postaviti granice: Znakovi zodijaka koje drugi stalno iskorištavaju

Neki ljudi imaju veliko srce, puno razumijevanja i iskrenu želju da pomognu drugima. No, upravo ih ta dobrota često dovodi u situacije u kojima ih okolina uzima zdravo za gotovo. Umjesto da jasno kažu “ne”, oni popuštaju, trpe i preuzimaju tuđe obveze ili emocionalne terete. U astrologiji se takva sklonost povezuje s određenim horoskopskim znakovima koji teško postavljaju granice, čak i kada im je jasno da ih drugi iskorištavaju.

Ribe

Ribe su izrazito empatične i suosjećajne, zbog čega rijetko mogu okrenuti leđa nekome tko traži pomoć. Često osjećaju tuđu bol kao vlastitu pa pristaju na ustupke i žrtve i onda kada im to nanosi štetu. Umjesto da postave granice, radije će se povući ili potisnuti vlastite potrebe.

Zbog svoje blage naravi lako postaju meta manipulacije, jer drugi znaju da će im teško odbiti bilo što. Ribe se nerijetko nađu u odnosima u kojima daju puno više nego što primaju.

Vaga

Vage iznad svega žele mir, sklad i dobre odnose. Upravo ih ta potreba često sprječava da budu jasne i odlučne kada je riječ o granicama. Radije će popustiti nego riskirati sukob ili narušavanje odnosa.

Zbog toga često pristaju na kompromise koji im ne idu u korist. Drugi to znaju prepoznati i nerijetko koriste njihovu sklonost prilagođavanju kako bi dobili ono što žele. Vage tada potiskuju vlastito nezadovoljstvo kako bi zadržale privid harmonije.

Rak

Rakovi su brižni, zaštitnički nastrojeni i duboko vezani za ljude koje vole. Kada netko od njihovih bližnjih ima problem, gotovo instinktivno preuzimaju odgovornost za njegovo rješavanje. Teško im je reći “ne” jer se boje da će povrijediti druge ili ispasti sebični.

Zbog toga često nose teret koji nije njihov. Drugi se znaju osloniti na njih i očekivati da će uvijek biti dostupni, što Rakove s vremenom emocionalno iscrpljuje, piše index.

