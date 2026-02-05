Život postaje lakši za pet horoskopskih znakova kada Merkur uđe u Ribe …

MERKUR 6. februar ulazi u sanjive Ribe, a za pet znakova to znači osjetno olakšanje i više mašte. Merkur se u astrologiji veže uz misli, komunikaciju i učenje pa s ovim tranzitom dolazi drukčija atmosfera, koja će nekima sjesti bolje, a nekima malo teže.

Merkur nije “loš” bez obzira na to kroz koji se znak kreće, ali Ribe su intuitivnije i ponekad ih je teško shvatiti pa nekim znakovima to zna biti izazov. Ipak, prema astrolozima portala YourTango, ovih pet znakova moglo bi osjetiti manje napetosti, više inspiracije i lakšu komunikaciju u nadolazećem razdoblju.

Ribe

Ribe, kako Merkur izlazi iz Vodenjaka, on napušta vašu 12. kuću, zonu koju se često povezuje s podsviješću, povlačenjem i stvarima koje držimo “u sebi”. Taj period mogao je pojačati pretjerano analiziranje i vratiti neke stare emocije ili priče. Sada je bolji trenutak da se prizemljite i vratite u sadašnjost.

Kad Merkur uđe u vaš znak, odnosno u vašu prvu kuću, misli će se lakše posložiti, a porast će i znatiželja. Komunikacija vam ide prirodnije pa se i povezivanje s drugima odvija bez puno napora. Ovo je dobro vrijeme za dogovore, sastanke i poslovne razgovore, pogotovo ako želite djelovati jasnije i sigurnije.

Bik

Bikovi, tijekom Merkura u Vodenjaku lako je dolazilo do ukočenog razmišljanja i zapinjanja u komunikaciji, posebno na poslu. Osjećaj unutarnjeg otpora ili nesporazuma mogao je biti jači nego inače.

Kad Merkur 6. veljače prijeđe u Ribe, ulazi u vašu 11. kuću i napetost popušta. Fokus ide prema druženju, timovima, umrežavanju i razmjeni ideja, ali i prema razmišljanju o dugoročnim ciljevima. Ribe su vam kompatibilnije pa je cijeli period skladniji, to znači da slijedi manje natezanja i više dogovora.

Rak

Rakovi, dok je Merkur bio u Vodenjaku i vašoj osmoj kući, mogli ste se više baviti financijama, dugovima ili temama koje nose jače emocije. Uz to su razgovori mogli biti intenzivniji nego inače, a ponekad i naporni, jer je bilo teže ostati hladne glave. Vodenjak s vašim znakom zna stvarati “šum” u komunikaciji pa su neslaganja mogla lakše planuti.

Ulaskom Merkura u Ribe i vašu devetu kuću sve postaje mirnije. Ovo je polje putovanja, obrazovanja i širih pogleda, a Merkur tu donosi komunikaciju koja je nježnija i intuitivnija. Mogli biste početi planirati put, upisati neki tečaj ili se jednostavno više hraniti sadržajima koji vas zanimaju, od knjiga do dokumentaraca koji bude znatiželju.

Škorpion

Škorpioni, Merkur u Vodenjaku mogao je biti frustrirajući jer Vodenjak voli držati distancu. Zbog toga su obiteljske teme, dom ili privatni razgovori mogli nositi više napetosti nego što biste željeli.

S ulaskom Merkura u Ribe, u vašu petu kuću, stiže olakšanje – Merkur je sada u vodenom znaku koji vam je bliži, pa se lakše nosite s riječima i osjećajima. Raste interes za druženje, romantiku i samoizražavanje. Kako peta kuća pokriva i djecu i kreativnost, moguće je ugodnije razdoblje u obiteljskom dijelu priče, ali i jači val inspiracije, umjetničkog poriva i onih tihih, ali jasnih unutarnjih uvida.

Jarac

Jarčevi, Vodenjak kao distanciran zračni znak često ne donosi sklad vašoj prizemljenoj, praktičnoj prirodi, a Merkur u vašoj drugoj kući (koja predstavlja novac i vrijednosti) mogao je otvarati stres oko troškova, prioriteta ili osjećaja sigurnosti.

Kad Merkur prijeđe u Ribe, ulazi u vašu treću kuću komunikacije i stvari sjedaju na svoje mjesto. Od 6. veljače naglasak je na komunikaciji, bližem krugu ljudi, odnosima sa susjedima i rodbinom te kraćim putovanjima. Moguće je i više kretanja zbog posla. Komunikacija postaje intuitivnija – više ćete vjerovati unutarnjim osjećajima, a u razgovorima će biti više empatije i razumijevanja, piše index.

