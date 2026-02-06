Upucan jedan od najvažnijih ruskih generala FOTO

Kako je objavio ruski Istražni komitet, Aleksejev je u teškom stanju prebačen u bolnicu.

“Prema istražiteljima, danas je u stambenoj zgradi koja se nalazi na Volokolamskoj autocesti u Moskvi, još uvijek nepoznata osoba ispalila nekoliko hitaca na muškarca i pobjegla s mjesta događaja. Žrtva je hospitalizirana u gradskoj bolnici”, priopćio je Ruski istražni odbor.

Breaking News: An assassination attempt was made to a top level official in the Russian Ministry of Defense: In northwest Moscow, Lieutenant General Vladimir Alekseyev of the Russian Ministry of Defense was the target of an assassination attempt. The Russian Investigative… pic.twitter.com/UQBqbDWoHQ — Carlos Lopez (@CarlosL84862301) February 6, 2026

Za napadačem, ili napadačima, se još uvek traga.

Istražitelji i forenzičari pregledavaju snimke nadzornih kamera i ispituju svjedoke.

Tko je general Vladimir Aleksejev?

Aleksejev je prvi zamjenik načelnika Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije.

General Aleksejev je rođen 1961. godine u selu Golodki, koje se danas nalazi na teritoriji Ukrajine.

👀Russian Lt. Gen. Vladimir Alekseyev — who is the second-ranking officer at the GRU military intelligence agency — was shot in Moscow (reportedly in the back) Investigators say it appears to have been an assassination attempt. https://t.co/E3R1NAw5r9https://t.co/BKZyVp0ngk — Mike Eckel (@Mike_Eckel) February 6, 2026

Završio je Rjazanjsku zrakoplovnu školu, a kasnije je služio kao načelnik Obavještajne uprave Moskovskog vojnog okruga , a zatim Dalekoistočnog vojnog okruga.

Zatim je premješten u središnji aparat Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije.

Do 2011. godine obnašao je dužnost načelnika 14. uprave Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije.

Tijekom antiterorističke operacije u Siriji zapovijedao je vojnoobavještajnim operacijama.

Ukazom ruskog predsjednika Vladimira Putina, 2017. godine odlikovan je najvišim ruskim odlikovanjem – titulom Heroja Ruske Federacije.

