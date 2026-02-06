Svijet

Upucan jedan od najvažnijih ruskih generala FOTO

5.4K  
Objavljeno prije 31 minuta

General-potpukovnih ruske armije Vladimir Aleksejev upucan je rano jutros u stambenoj zgradi u Moskvi.

Kako je objavio ruski Istražni komitet, Aleksejev je u teškom stanju prebačen u bolnicu.

“Prema istražiteljima, danas je u stambenoj zgradi koja se nalazi na Volokolamskoj autocesti u Moskvi, još uvijek nepoznata osoba ispalila nekoliko hitaca na muškarca i pobjegla s mjesta događaja. Žrtva je hospitalizirana u gradskoj bolnici”, priopćio je Ruski istražni odbor.

Za napadačem, ili napadačima, se još uvek traga.

Istražitelji i forenzičari pregledavaju snimke nadzornih kamera i ispituju svjedoke.

Tko je general Vladimir Aleksejev?
Aleksejev je prvi zamjenik načelnika Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije.

General Aleksejev je rođen 1961. godine u selu Golodki, koje se danas nalazi na teritoriji Ukrajine.

Završio je Rjazanjsku zrakoplovnu školu, a kasnije je služio kao načelnik Obavještajne uprave Moskovskog vojnog okruga , a zatim Dalekoistočnog vojnog okruga.

Zatim je premješten u središnji aparat Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije.

Do 2011. godine obnašao je dužnost načelnika 14. uprave Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije.

Tijekom antiterorističke operacije u Siriji zapovijedao je vojnoobavještajnim operacijama.

Ukazom ruskog predsjednika Vladimira Putina, 2017. godine odlikovan je najvišim ruskim odlikovanjem – titulom Heroja Ruske Federacije.

Zatim je pozvao pobunjenike da se urazume, a kasnije je razgovarao sa samim Prigožinom u Rostovu na Donu.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh