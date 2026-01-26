“Majka svih sporazuma”: Indija i EU pred historijskim trgovinskim dogovorom

Izvori upoznati s pregovorima rekli su to Reutersu, uoči finalizacije sporazuma o slobodnoj trgovini, kojim bi se okončala gotovo dva desetljeća pregovora između indijskog i europskog gospodarstva .

Prema izvorima, vlada indijskog premijera Narendre Modija pristala je odmah smanjiti carine na ograničen broj automobila iz EU čija je uvozna cijena veća od 15.000 eura, dok bi se s vremenom dodatno smanjile na 10 posto.

New Delhi je predložio trenutno smanjenje carina na 40 posto za oko 200.000 automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem godišnje.

Električna vozila bi bila izuzeta od smanjenja carina u prvih pet godina, kako bi se zaštitila domaća ulaganja, dok bi nakon tog razdoblja i na njih vrijedile slične mjere.

Trenutne carine između 70 i 110 posto

Indija je treće najveće svjetsko tržište automobila po prodaji, nakon SAD-a i Kine, ali njezin automobilski sektor je među najzaštićenijima.

Trenutne carine na uvoz automobila iznose između 70 i 110 posto, što je često bilo predmet kritika proizvođača.

Prema Reutersu, to bi olakšalo pristup indijskom tržištu za europske proizvođače poput Volkswagena, Mercedesa i BMW-a.

Sugovornici su izjavili da se pregovori vode povjerljivo te da su promjene moguće u zadnji čas , dok Ministarstvo trgovine Indije i Europska komisija (EK) nisu htjeli komentirati te navode.

“Majka svih sporazuma” se finalizira

Očekuje se da će Indija i EU u utorak objaviti kraj dugotrajnih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini , nakon čega bi uslijedilo finaliziranje detalja i ratifikacija sporazuma, koji je nazvan ” majkom svih sporazuma “.

Sporazum bi mogao potaknuti bilateralnu trgovinu i potaknuti indijski izvoz proizvoda poput tekstila i nakita, koji su od kraja kolovoza pogođeni američkim tarifama od 50 posto.

Niže carine mogle bi omogućiti europskim proizvođačima da prodaju uvozne modele po nižim cijenama i testiraju tržište prije nego što odluče proširiti lokalnu proizvodnju.

Europske marke trenutno imaju manje od četiri posto udjela na indijskom tržištu automobila, kojim dominiraju japanski Suzuki te domaći proizvođači Mahindra i Tata.

Indijski uvoz robe iz EU u fiskalnoj godini 2025. iznosio je 60,7 milijardi dolara i bio je koncentriran u kapitalno i tehnološki intenzivnim proizvodima, dok je indijski izvoz u EU dosegao 75,9 milijardi dolara, prvenstveno iz radno intenzivnih sektora poput naftnih derivata, elektronike, tekstila, farmaceutskih proizvoda te dragog kamenja i nakita.

Ranije su u Indiju povodom sklapanja sporazuma stigli predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

