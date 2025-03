Vance vodi složenu milijardersku aukciju TikToka, dok Bijela kuća preuzima ulogu investicijske banke

U procesu prodaje TikToka koji privlači pažnju globalnog poslovnog svijeta, Bijela kuća preuzela je neuobičajenu ulogu, onu investicijske banke, s potpredsjednikom JD Vanceom na čelu aukcije. Ova razina uključenosti najvišeg državnog ureda u privatnu transakciju predstavlja presedan koji dodatno komplicira postizanje dogovora.

Četiri grupe kupile bi app

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se četiri različite grupe natječu za popularnu aplikaciju za kratke videozapise, koja ima 170 milijuna američkih korisnika i suočava se s gašenjem u SAD-u sljedeći mjesec ako kineski vlasnik ByteDance ne pronađe američkog kupca. “Mnogo ljudi je želi, a odluka je na meni”, kazao je prije desetak dana, prenosi Reuters.

Sean Cooksey, bivši predsjednik Savezne izborne komisije i glavni savjetnik potpredsjednika Vancea, djeluje kao primarna kontaktna osoba za ponuđače, piše Reuters, pružajući povratne informacije i predlažući prilagodbe njihovim ponudama. Ovakva intervencija visokih državnih dužnosnika u privatne poslovne transakcije nema jasnog presedana u novijoj povijesti.

Prodaja je privukla interes brojnih milijardera i poduzetnika. Frank McCourt, osnivač Project Liberty, udružuje snage s kanadskim investitorom Kevinom O’Learyjem i suosnivačem Reddita Alexisom Ohanianijem. Među ByteDanceovim američkim ulagačima nalaze se Jeff Yassova Susquehanna International Group, General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts i Sequoia Capital.

Predsjednik Trump, sugerirao je da bi SAD mogao preuzeti 50 posto udjela u američkom poslovanju TikToka. Prema riječima McCourta, proces ponuda je daleko od tipičnog jer ne postoji definirani skup imovine, nema procjene vrijednosti, a ByteDance nije angažirao investicijsku banku za vođenje transakcije.

Peking ima značajnu ulogu u prodaji TikToka, a ByteDance bi teoretski mogao u potpunosti ugasiti aplikaciju u SAD-u. Kineska matična kompanija pokazuje ograničeni interes za pregovore, što nije karakteristično za motiviranog prodavatelja. Pregovori su fluidni, prema izjavama potencijalnih kupaca, koji imaju rok do 5. travnja za postizanje dogovora. Potpredsjednik Vance očekuje opće uvjete sporazuma do tog roka.

Koliko vrijedi TikTok?

Iako su američki dužnosnici i ranije intervenirali u privatne poslove kompanija, to je uglavnom bilo radi sprječavanja monopola, osiguravanja da strani investitori ne kontroliraju američke kompanije ili sprječavanja kolapsa financijskih institucija. No, motivacija Bijele kuće u prodaji TikToka nije sasvim jasna, piše Reuters. “Ono što ovo čini drugačijim jest to što ne izgleda kao da ova kompanija ima veliku stratešku važnost u Sjedinjenim Državama ili da bi njezin odlazak, odnosno neuspjela prodaja, nanijela veliku financijsku ili stratešku štetu gospodarstvu ili državi”, argumenti su stručnjaka.

Kongres je zabranio aplikaciju tijekom Bidenove administracije nakon što je označena kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, zahtijevajući da ByteDance proda svoju američku imovinu američkom kupcu. Predsjednik Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom produžuje rok od 19. siječnja za 75 dana, iako je naznačio da bi mogao odobriti dodatno produženje.

Prodajna cijena TikToka uvelike će ovisiti o tome uključuje li i njihov ključni algoritam. Neki analitičari procjenjuju vrijednost između 50 i 100 milijardi dolara s algoritmom, koji prikuplja korisničke podatke i smatra se okosnicom poslovanja. ByteDance je nedavno obavijestio zaposlenike da njihov najnoviji program otkupa dionica vrednuje cijelu kompaniju na više od 315 milijardi dolara, dok je Trump sugerirao da bi vrijednost mogla doseći i bilijun dolara.

Bez algoritma, procjene vrijednosti TikToka kreću se između 40 i 50 milijardi dolara prema analitičaru Wedbush Securitiesa, Danu Ivesu, prenosi poslovni.

