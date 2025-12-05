Danas počinje isplata penzija za novembar…

U skladu sa Zakonom o MIO, mirovine za mjesec novembar 2025. godine bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u petak, 5. decembra 2025. godine.

Najniža mirovina za novembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopćio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna mirovina korisnika samostalne mirovine, kojih je na isplati za studeni 374.570, iznosi 761,74 KM.

Mirovinu za studeni primit će ukupno 464.203 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,6 milijuna KM, pišu Vijesti.ba.

