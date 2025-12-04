Foto TURSKA pokazuje zube: Podmornica MILDEN u izgradnji, NATO u šoku!

Turska je također završila svoju prvu prodaju korvete savezniku NATO-a potpisivanjem sporazuma s Rumunjskom, izvijestio je Reuters.

Ovu prodaju je omogućila državna tvrtka ASFAT , koja posluje pod jurisdikcijom Ministarstva odbrane.

Ministry of National Defense: "After the TF-2000 Anti-Air Warfare Destroyer, the construction of the first test block of our "National Submarine" (MİLDEN) has started at our Gölcük Shipyard Command." pic.twitter.com/R4cfeQZL2R — 1880 News (@1880News) December 4, 2025

Ranije su započeli radovi na domaćem razaraču protivzračne obrane TF-2000 , koji će biti dio planiranog višeslojnog sistema ” Steel Dome “.

Prvi blok razarača gradi se u brodogradilištu u Istanbulu, dok se prvi testni blok podmornice MILDEN gradi u brodogradilištu u Goldzuku.

