Foto TURSKA pokazuje zube: Podmornica MILDEN u izgradnji, NATO u šoku!

TURSKA pokazuje zube: Podmornica MILDEN u izgradnji, NATO u šoku!

Tursko ministarstvo obrane objavilo je da je započela izgradnja prve domaće podmornice MILDEN, kao dio napora zemlje da smanji ovisnost o stranim dobavljačima i unaprijedi svoju obrambenu industriju.

Turska je također završila svoju prvu prodaju korvete savezniku NATO-a potpisivanjem sporazuma s Rumunjskom, izvijestio je Reuters.

Ovu prodaju je omogućila državna tvrtka ASFAT , koja posluje pod jurisdikcijom Ministarstva odbrane.

Ranije su započeli radovi na domaćem razaraču protivzračne obrane TF-2000 , koji će biti dio planiranog višeslojnog sistema ” Steel Dome “.

Prvi blok razarača gradi se u brodogradilištu u Istanbulu, dok se prvi testni blok podmornice MILDEN gradi u brodogradilištu u Goldzuku.


