Objavljena prognoza za naredna 3 mjeseca: Evo šta nas čeka ove zime

Severe Weather Europe objavio je prosječnu prognozu snježnih oborina za meteorološku zimsku sezonu, koja pokriva razdoblje decembar-januar-februar. Gledajući sezonski prosjek prema ECMWF-u, vide se ispodprosječne snježne padavine na većem dijelu kontinenta, s glavnim područjima snježnih padavina pomaknutim prema sjeveru, no vide se i neka centralna i zapadna područja koja pokazuju manji deficit snijega. No u usporedbi s prognoziranim podacima iz prethodnog mjeseca, postoji određeno poboljšanje. U najnovijim podacima sada se predviđa više snježnih oborina za centralne i zapadno-centralne dijelove te za dijelove Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Ne vidi se porast snažnih snježnih oborina kao rezultat stratosferskog zagrijavanja.

Decembar

Prognoza snježnih padavina za decembar pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru. Iznenađujuće je vidjeti manje snijega na većim nadmorskim visinama, što ukazuje više na problem niske količine opadavina, nego na tople temperature, kažu prognostičari.

Januar

U januarskoj prognozi ne vidi se nikakvo poboljšanje. Predviđa se da će većina Europe imati manje snježnih padavina sredinom zime, ali vidi se i da će neka područja prema jugoistoku dobiti više snijega u tom razdoblju, zajedno s krajnjim sjeverom.

Februar

Prognoza za februar pokazuje nešto manji deficit u poređenju s podacima za januar. Iako oba mjeseca izgledaju vrlo siromašna snijegom, crvena boja ne znači da uopće nema snijega. To samo pokazuje da se očekuje manje snijega nego inače.

Gledajući sezonski prosjek prema UKMO-u za Europu, vidi se prilično slaba prognoza snježnih padavina, sličnu onoj ECMWF-a. Za većinu kontinenta predviđa se sezona snježnih padavina ispod prosjeka, osim za krajnje sjeverne dijelove.

“Prema našem iskustvu, UKMO je obično manje optimističan u pogledu snježnih padavina od ECMWF-a, pa je to i očekivano. Najnovija analiza pokazuje puno bolje količine snježnih oborina u usporedbi s podacima iz prethodnog mjeseca. Vjerovatno je da neko poboljšanje dolazi od trenutnog događaja stratosferskog zagrijavanja. Veliki dio kopna pokazuje više snježnih oborina u najnovijoj prognozi, a možemo vidjeti i poboljšane snježne oborine nad južnim dijelom Ujedinjenog Kraljevstva”, piše Severe Weather Europe.

Snježne oborine

Prognoza snježnih oborina za decembar pokazuje jače negativne anomalije, baš kao i ECMWF. Ovo slaganje u oba modela daje određenu težinu ovom scenariju, sa sporijim početkom sezone snježnih oborina. Još uvijek postoje neka južno-centralna i sjeverna područja s normalnim do nadprosječnim ili normalnim snježnim oborinama. Prognoza snježnih oborina za januar pokazuje pak određeno poboljšanje u dijelovima središnje Europe, čak s nekim područjima iznad prosjeka, te manjim deficitima u odnosu na zapadne dijelove. To sugerira da je glavni problem ovog mjeseca vjerojatno nedostatak oborina, uz blaže temperature, prenosi Večernji list.

Prognoza snježnih oborina za februar ponovno smanjuje potencijal snijega u većem dijelu Europe, osim na krajnjem sjeveru. I dalje se vidi manji nedostatak snijega u poređenju s januarom, pa je vjerovatno da će se više raditi o jednokratnim snježnim oborinama.

Severe Weather koristi dva sistema, jedan je UKMO sistem dugoročnih prognoza, a razvio ga je Meteorološki ured Ujedinjenog Kraljevstva. ECMWF (Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze) je međuvladina organizacija koja je razvila Integrated Forecasting System (IFS), sveobuhvatni globalni prognostički sistem koji se sastoji od više povezanih modela za izradu vremenskih prognoza, prenosi Novi.

Facebook komentari