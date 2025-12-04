Hladne su i zlobne: U četiri znaka rađaju se najgore svekrve

U porodičnim odnosima neke osobine postanu posebno izražene, a kod pojedinih horoskopskih znakova to dolazi do izražaja upravo u ulozi svekrve. Riječ je o osobama koje emocije pokazuju suzdržano, vole imati kontrolu i teško prepuštaju prostor drugima. Njihov hladan ili tvrd nastup često stvara napetosti, pa se upravo ove četiri skupine najčešće smatraju najzahtjevnijim svekrvama.

Škorpion

Škorpionke kao svekrve djeluju hladno i nepokolebljivo, a prema novim ljudima u obitelji često su sumnjičave. Njihova potreba za kontrolom može stvoriti nelagodu, pogotovo kada osjećaju da gube utjecaj. Oštre su u komunikaciji i rijetko ublažavaju riječi, što pojačava dojam zloće.

Jarac

Žene rođene u ovom znaku postavljaju visoke standarde i očekuju da se drugi prilagode njihovim pravilima. Njihova praktičnost često zvuči hladno, a stroga narav stvara dojam tvrdoće. Kritike izgovaraju direktno, zbog čega djeluju kruto i teško pristupačno.

Djevica

Djevice su perfekcionistice koje kao svekrve stalno primjećuju tuđe pogreške. Suzdržane su u emocijama i mogu djelovati distancirano. Njihova potreba za redom i analizom često zvuči kao kritika, što drugi doživljavaju kao nametljivost.

Vodenjak

Pripadnice ovog znaka djeluju emocionalno odsutno i teško se povezuju na toploj, obiteljskoj razini. Fokus na racionalno stvara dojam hladnoće, a tvrdoglavi stavovi otežavaju kompromis. Zbog te distanciranosti često dobivaju reputaciju najneugodnijih svekrva, piše index.

