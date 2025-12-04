Za Novu godinu desit će im se velike promjene: Dva znaka horoskopa početakom januara doživjet će veliku sreću

Dva horoskopska znaka dočekaće Novu godinu kao da im se nebo samo otvorilo i reklo: „Evo, dosta je bilo muka, sad je red na tebe.“ Početak januara za njih neće biti običan nastavak kalendara, nego pravi životni zaokret – onaj što se dugo čeka, pa se desi naglo, u jednom dahu, i promijeni sve.

LAV

Lav će osjetiti da mu se vraća snaga koju je tokom godine potrošio na nerviranje, borbu i ćutanje. Kao da mu duša konačno uzme vazduh do kraja. Početkom januara zadesi ga jedna velika, ona prava sreća – nešto što mu potvrdi da je sve kroz šta je prošao imalo smisla. Biće to period u kojem se vraća samopouzdanje, vraća vjera u sebe, a život mu konačno kaže „bravo, izdržaо si“. Kod nekih će to biti lep emotivni susret, kod drugih dugo čekana poslovna potvrda, ali u svakom slučaju – Lav ulazi u 2026. kao da konačno nosi krunu koja mu pripada. I ne skida je.

JARAC

Jarac će ući u januar tiše, kako to samo onume, ali mu dolazi promjоna toliko lijepa da ni on sam neće moći da vjeruje kako se sve posložilo. Njima dolazi sreća iz pravca koji nisu planirali – tamo gde su već digli ruke, baš tu im se otvaraju nova vrata. Neko će dobiti finansijsko olakšanje, neko mir u kući, neko novu ljubav, ali zajednički osećaj biće isti: sve se konačno smiruje, rješava i kreće nabolje. Jarac će osjetiti kao da mu se skinuo teret sa leđa, pa napokon može da diše punim plućima, piše naj žena.

Za oba znaka, početak 2026. ne donosi samo lijepe dane – donosi preokret. Onaj koji se ne dešava svake godine. Onaj o kome pričamo kasnije: „E, od tada mi je krenulo.“

