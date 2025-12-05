Putin i Modi žele ojačati bilateralne odnose

Ruski predsjednik Vladimir Putin će drugog dana boravka u New Delhiju održati sastanak s indijskim premijerom Narendrom Modijem na 23. Rusko-indijskom samitu.

Očekuje se da će godišnji samit biti usredsređen na odbranu, energetiku i trgovinu, prema navodima indijskih zvaničnika, čak i dok se Indija suočava s pritiscima SAD-a zbog kupovine ruske nafte.

Sastanak između dvojice lidera održava se u trenutku kada New Delhi nastoji uravnotežiti odnose s Moskvom i Washingtonom, u kontekstu rata u Ukrajini i carina SAD-a od 50 posto na većinu indijske robe.

Indija je bila drugi najveći uvoznik ruske sirove nafte, odmah poslije Kine. Zbog toga se očekuje da će energetska sigurnost biti jedna od glavnih tema razgovora.

Iako Indija dugo održava bliske odnose s Rusijom, kritičari tvrde da bi Putinova posjeta mogla uticati na odnose s Evropskom unijom i SAD-om, komplikujući ključne pregovore o izvozu.

Putin je posljednji put posjetio Indiju 2021. godine, a Modi i Putin su se zadnji put susreli u septembru na samitu Šangajske organizacije za saradnju, prenosi DW.

