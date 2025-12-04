“Donalde, neće moći”

Demokratski senatori Tim Kaine iz Virginije, Chuck Schumer iz New Yorka i Adam Schiff iz Kalifornije, kao i republikanski senator Rand Paul iz Kentuckyja, pozvali su se na Rezoluciju o ratnim ovlastima kako bi u Kongresu potaknuli raspravu i glasovanje o blokiranju upotrebe američkih snaga protiv ili unutar venezuelskog teritorija .

Dvostranačka skupina senatora već je bezuspješno pokušala usvojiti sličnu rezoluciju, ali gotovo svi republikanci glasali su protiv nje, izvještava AP.

No senatori kažu da postoji obnovljeni interes republikanskih zastupnika usred sve većih prijetnji Trumpove administracije Venezueli, kao i istrage smrtonosnih napada u međunarodnim vodama Karipskog mora i Tihog oceana .

U zajedničkoj izjavi četvorice senatora objavljenoj u utorak navodi se da bi “neovlaštena vojna akcija protiv Venezuele bila kolosalna i skupa pogreška koja nepotrebno ugrožava živote naših vojnika”.

Kongresni odbori predvođeni republikancima pokrenuli su istrage o američkoj vojnoj kampanji uz obalu Venezuele.

