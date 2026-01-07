Biznis

U 2025. u FBiH smanjena proizvodnja kukuruza, krompira, duhana, jabuka i šljiva

Objavljeno prije 13 minuta

Prozvodnja krompira iznosi 153.289 tona i manja je za 16 posto u poređenju sa proizvodnjom u prošloj godini

U 2025. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvarena proizvodnja kukuruza-zrna iznosi 174.151 tonu, što predstavlja pad proizvodnje za 18,6 posto u odnosu na 2024.

U proizvodnji industrijskog bilja zabilježen je pad proizvodnje soje za 11,5 posto i proizvodnje duhana za 9,8 posto u odnosu na 2024.

Prozvodnja krompira iznosi 153.289 tona i manja je za 16 posto u poređenju sa proizvodnjom u prošloj godini.

U proizvodnji stočnog krmnog bilja zabilježen je pad proizvodnje djeteline za 2,0 posto, kukuruza za krmu za 15,4 posto i travno-djetelinskih smjesa za 5,9 posto, dok se blago povećanje proizvodnje bilježi kod lucerke za 0,4 posto u odnosu na prošlu godinu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Kod voća, ostvarena proizvodnja jabuka manja je za 17,9 posto, a proizvodnja šljive za 54,1 posto u odnosu na 2024. Ukupna proizvodnja grožđa viša je za 3,0 posto u odnosu na 2024.


